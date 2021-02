Apple, su iPhone nuove emoticon a tema vaccino

Con il nuovo aggiornamento ad iOs 14.5 e iPadOS 14.5, Apple ha intenzione di introdurre 200 nuove emoticon, con focus particolare su quelle a tema vaccini. L'epidemia sanitaria in corso ha portato il colosso di Cupertino a voler sensibilizzare sull'importanza di vaccinarsi, nella speranza che diventi un vero e proprio trend a livello internazionale. Le nuove icone saranno introdotte su iPhone e iPad.

Emoticon a tema vaccinazione su iPhone

Su iPhone saranno quindi introdotte nuove emoticon, ma saranno modificate anche alcuni pre-esistenti, come quella della siringa. Via alle gocce di sangue che escono dalla punta e spazio a un aspetto meno "intimidatorio", con liquido trasparente contenuto nel cilindro. Come riporta l'agenzia Ansa, le nuove emoji sono state approvate, come sempre, dal Consorzio Unicode, lo scorso settembre.

Non è da escludere che l'iniziativa di Apple di introdurre emoticon a tema vaccino sia imitata anche da altri colossi della rete, come ad esempio Facebook. Emojipedia, dizionario di emoji online, aveva individuato una tendenza al rialzo nell'uso delle emoticon a forma di siringa nella sua analisi sui trend di fine 2020, soprattutto su Twitter.

Jeremy Burge, chief emoji officer di Emojipedia, aveva spiegato che eliminare il sangue dalla siringa la rende più appropriata per rappresentare la vaccinazione covid-19, osservando come la modifica non le impedisca di essere utilizzata anche per altri contesti più classici, come la donazione del sangue. Altre emoji che hanno guadagnato popolarità negli ultimi mesi sono state quelle che rappresentano: