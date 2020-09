Evento Apple il 15 settembre: quali prodotti saranno presentati

Un evento speciale per il 15 settembre. È quello comunicato da Apple ieri, nel tardo pomeriggio, via mail. L'appuntamento tanto atteso, nel quale saranno presentati i nuovi dispositivi, sarà disponibile solo in streaming. Non si sa ancora quali prodotti saranno annunciati: il colosso di Cupertino, come da tradizione, mantiene il più stresso riserbo fino all'ultimo momento, quando viene svelato, nel vero senso della parola, il nuovo prodotto. L'appuntamento è previsto alle 10 di mattina, le 19 italiane.

L'evento è intitolato Time Flies, ossia "il tempo vola": è possibile ricollegare il riferimento al lancio del nuovo Apple Watch 6, di cui si sta discutendo molto nelle ultime settimane. Quello di cui sono certi gli esperti e i leaker più noti, tuttavia, è che durante l'evento Apple non saranno presentati i nuovi quattro iPhone 12; la presentazione sarebbe prevista, si sussurra, verso la metà di ottobre. È bene specificarlo, si tratta, al momento, solo di supposizioni (che spesso si rivelano comunque fondate). Le uniche certezze sull'evento Apple sono:

