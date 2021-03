Nuovo evento Samsung: sarà presentato anche l'attesissimo Galaxy A52

Galaxy Awesome Unpacked: è questo il nome dell'evento, rigorosamente in streaming (non potrebbe essere diversamente), con cui mercoledì 17 marzo Samsung presenterà i nuovi smartphone della serie A. Un video di pochi secondi che non regala di fatto indizi interessanti, ma che fa comunque pensare che sia interamente focalizzato sulla fortunata famiglia di dispositivi di fascia media.

Il promo di lancio

Evento Samsung: si attende Galaxy A52

Ad essere molto atteso è in particolar modo Galaxy A52, cellulare di fascia media del colosso coreano che prenderà il posto di A51, già campione di vendite nei primi sei mesi del 2020 alla pari di iPhone 11. Fra sette giorni tutti i dubbi saranno dissipati con presentazione e lancio ufficiale per il mercato europeo, ma indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche sono circolate già a partire dalla fine dello scorso anno.

A quanto sappiamo - ma si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, Samsung Galaxy A52 5G dovrebbe disporre di un display super Amoled HD+ da 6,6", e un processore Snapdragon 750 con 6 GB di Ram. Il nuovo dispositivo potrà contare su un comparto fotografico di buon livello, con quadrupla camera posteriore, il cui sensore principale dovrebbe avere risoluzione di ben 64 megapixel. La fotocamera potrebbe disporre di un obiettivo macro, in aggiunta ai sensori grandangolare e di profondità. La fotocamera anteriore, invece, potrebbe essere da 20 megapixel e quindi in grado di scattare selfie di alta qualità.

Anche la batteria, da 5000 mAh con ricarica 15 W, dovrebbe garantire un'autonomia molto elevata con utilizzo sotto stress. Secondo le prime indiscrezioni sarà disponibile sul mercato in tre differenti colorazioni. Il nuovo smartphone dovrebbe costare, ma il condizionale è d'obbligo, meno di 450 euro.

Samsung Galaxy A52: scheda tecnica