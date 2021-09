Fairphone 4: lo smartphone amico dell'ambiente, costruito con materiali di riciclo

Fairphone 4 5G è il nuovo smartphone dell'omonima compagnia, che da sempre segue una linea "etica" nella costruzione dei suoi dispositivi mobili. Come i precedenti modelli, anche Fairphone 4 5G si basa su materiali di riciclo e sul concetto di modularità, che consente di sostituire una singola componente hardware in caso di rottura o necessità di aggiornamento.

Fairphone diventa 5G

Secondo le informazioni diffuse da WinFuture, Fairphone 4 sfoggerà una tacca a goccia nella quale è presente la fotocamera anteriore. Dietro invece una fotocamera tripla, con un sensore principale da 48 megapixel. Il cellulare dovrebbe essere equipaggiato con 6 GB di memora Ram e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Rispetto al passato, i nuovi smartphone saranno dotati dell'antenna 5G per la connettività ultra rapida, il prezzo dei nuovi Fairphone dovrebbe essere sensibilmente più elevato rispetto al passato, si vocifera sui 600 euro. La compagnia, ad ogni modo, punta ancora su un supporto esteso, per anni, sia per le parti di usura che di aggiornamenti, con l'opportunità di aggiungere Ram o migliorare i sensori fotografici.

Resta un grosso interrogativo sulle forniture che non sono mai state così vaste e limitate nell'offrire concreti benefici agli acquirenti, rispetto alla fascia medio-alta del mercato smartphone. La presentazione è attesa per il 30 settembre.