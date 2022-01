Iliad rivoluziona la fibra: connessione ultra veloce a 16 euro al mese

Il 29 maggio 2018 ha cambiato le regole della connettività mobile, lanciando una prima offerta per smartphone che comprendeva 30 giga di dati e chiamate illimitate a soli 5,99 euro al mese. Dopo tre anni e mezzo, Iliad cerca di andare oltre: la compagnia francese, da oggi, debutta ufficialmente nel mondo della fibra, e quindi delle connessioni domestiche, e lo fa spingendosi laddove nessuno era ancora arrivato: Internet fino a 5 Gbit in download e 700 Mbit in upload, oltre a chiamate illimitate in Italia e verso altri 60 Paesi a 15,99 euro al mese.

Fibra Iliad: una super offerta

Se le compagnie telefoniche, allo stato attuale, non sono in grado di garantire una fibra che performi meglio di 1 Gbit in download e 300 Mbit in upload, Iliad cerca di compiere un piccolo miracolo, che dovrà essere naturalmente valutato quando saranno attivate le prime linee. Come spiegato dall'amministratore delegato per l'Italia, Benedetto Levi, nel corso dell'evento di presentazione, "anche noi forniremo le stesse condizioni a 1,4 milioni di abitazioni, dove non è in alcun modo possibile raggiungere velocità maggiori. Faremo fare però un salto di qualità a 6 milioni di indirizzi in tutta Italia, dove sarà possibile navigare, con velocità garantita, a 5 Gbit al secondo in download e 700 Mbit in upload".

Per garantire certe velocità e rispondere alle esigenze degli utenti, Iliad ha deciso di sviluppare in casa il proprio router, sia sul fronte software sia per quanta riguarda l'hardware. Iliad Box, questo è il nome del dispositivo, è molto piccolo nelle dimensioni e progettato per durare dieci anni. Si può appendere alla parete e dispone di funzioni che guardano al futuro: dispone di un display anteriore dal quale è possibile inquadrare un Qr Code e connettersi alla rete fissa tramite dispositivi mobili senza dover inserire alcuna password. Ancora, permette di creare dei profili per ciascun membro della famiglia, impostando delle limitazioni per gli account dei bambini, e fissare l'accensione e lo spegnimento automatico in orario notturno della connessione.