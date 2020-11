Le foto notturne scattate con iPhone 12 Pro Max sono impressionanti

Gli scatti notturni di iPhone 12 Pro Max sono spettacolari. La fotocamera del nuovo smartphone top di gamma Apple, o meglio il suo sistema di fotocamere integrato, infatti, è performante anche in condizioni di illuminazione scarsa o quasi assente: la foto qui sopra lo testimonia (sì, è stata scattata con un iPhone).

Che modalità Notte su iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max offre una tra le migliori modalità Notte sul mercato degli smartphone grazie al miglior comparto fotografico mai integrato su un dispositivo mobile dal colosso di Cupertino. Lo smartphone dispone di una fotocamera ultra-grandangolare con un angolo di campo di 120° e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 millimetri, che incrementa lo zoom ottico da 4x a 5x. Ma non solo: la nuova fotocamera grandangolare introduce la stabilizzazione ottica su sensore, una novità assoluta per gli smartphone, che garantisce una stabilizzazione superiore dell’immagine; con un’apertura più veloce ƒ/1.6, un sensore del 47% più ampio e pixel più grandi da 1,7μm, regala anche un miglioramento delle prestazioni pari all’87% in condizioni di scarsa illuminazione per foto e video.

Foto notturne super: ecco perché

Gli scatti notturni sono pazzeschi anche perché iPhone 12 Pro Max monta il nuovo chip A14 Bionic, in grado di garantire delle funzioni di fotografia computazionali di livello superiore, come la modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, acquisizione video HDR con Dolby Vision5 e il nuovo formato Apple ProRAW6 per il controllo creativo su colore, dettagli e gamma dinamica. A questo, si aggiunga anche lo scanner LiDar, già visto su iPad Pro 2020, con cui la messa a fuoco automatica è 6 volte più veloce rispetto al passato in condizioni di scarsa illuminazione e i ritratti notturni hanno una resa più realistica. Riassumendo, gli scatti di iPhone 12 Pro Max sono top grazie a: