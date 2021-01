Galaxy A32 5G, il nuovo smartphone Samsung con super batteria e piccolo prezzo

Il nuovo smartphone dispone di connettività 5G super-veloce, potenti fotocamere e un design pulito ed elegante in un unico dispositivo accessibile

Batteria a lunghissima durata che garantisce utilizzo sotto stress senza interruzioni, fotocamere ad alta risoluzione e display immersivo. Sono queste le caratteristiche che balzano all'occhio del nuovo Galaxy A32 5G, il nuovo smartphone presentato ieri da Samsung, che va ad ampliare la famiglia A, che comprende, tra gli altri, A52, sul mercato da novembre 2020.

Galaxy A32: lo smartphone con super batteria

Il nuovo Galaxy A32 5G dispone di un ampio display Infinity-V HD+ da 6,5" e un'ampia di batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 15W, il tutto all'interno di un design pulito e senza troppi fronzoli. Lo smartphone del colosso coreano è disponibile in quattro colorazioni - nero, bianco, violetto e blu - e monta un sensore di impronte digitali laterale. Per l'Italia sarà disponibile con una capacità di archiviazione interna da 128 GB.

Tra i punti di forza dello smartphone Samsung sicuramente la connettività 5G, in grado di garantire suono immersivo e streaming fluido. È il dispositivo ideale per chi ama giocare ai videogame, guardare serie tv o programmi televisivi senza salti e problemi di visualizzazione. La tecnologia di rete 5G, infatti, permette a chiunque e in qualunque momento massime prestazioni senza fastidiosi ritardi.

Buono anche il comparto fotografico. Galaxy A32 5G, infatti, dispone di quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel, cui si aggiungono grandangolare da 8 megapixel, fotocamera di profondità da 2 e macro da 5. La registrazione dei video, per concludere, è in 4K. Si tratta di specifiche di assoluto livello, se si considera che il nuovo smartphone Samsung sarà immesso sul mercato al prezzo di 299,90 euro.

Scheda tecnica Galaxy A32 5G