Galaxy S20 FE: ufficiale il nuovo smartphone entry level di Samsung

Si chiamerà Galaxy S20 FE ed è il nuovo entry-level di Samsung. Dopo le voci circolate nelle ultime settimane, l'ufficialità è arrivata dal sito ufficiale bulgaro del colosso coreano: il nuovo smartphone economico di casa Samsung è pronto per debuttare sul mercato e sostituire il vecchio S10 Lite.

S20 FE: il nuovo entry-level di Samsung

Lo scorso febbraio è stato presentato il Galaxy S20 nella sua versione standard, + e Ultra, ma fino ad oggi mancavano informazioni certe sul lancio di un cellulare più abbordabile dal punto di vista economico (per quanto si parli di un costo vicino ai 750 euro). Ora c'è l'ufficialità. Il dispositivo sarà disponibile, stando ai rumors, anche nella versione con 5G.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È arrivata la conferma del nome, S20 FE (ossia "Fan Edition" e non Lite come si presumeva), ma poco si sa di certo (o nulla), riguardo alla caratteristiche tecniche. Il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe avere schermo Amoled da 6,4" e montare processore Snapdragon 865. Per la Ram si parla di 6GB, mentre la batteria dovrebbe essere da 4500mAh. Buone notizie per il comparto fotografico: se confermate le indiscrezioni, infatti, il nuovo cellulare della famigla S20 avrà la stessa fotocamera del modello base.

Cosa sappiamo sul nuovo Galaxy S20 FE