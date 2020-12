Quanto costerà il nuovo Samsung Galaxy S21: le prime indiscrezioni

Non ci sono ancora certezze sulla data di uscita, per quanto alcune indiscrezioni hanno confermato che entro gennaio 2021 ci sarà la presentazione ufficiale. Il nuovo Galaxy S21, top di gamma Samsung, è sulla bocca di molte persone nelle ultime settimane, e l'attesa, specie per gli "aficionados", è ai massimi livelli. Sui nuovi dispositivi del colosso coreano sappiamo già molto, e oggi scopriamo qualcosa di nuovo: si tratta di una notizia da prendere con le pinze, ma alcuni leaker addentro al mondo Samsung (Ishan Agarwal e 91Mobiles) hanno reso noti a mezzo Twitter i prezzi presunti dei nuovi top di gamma. Eccoli di seguito:

Galaxy S21 : con memoria da 128 GB costerà 849 euro

: con memoria da 128 GB costerà Galaxy S21 Plus : con memoria da 128 GB sarà proposto al prezzo di 1049 euro , con capacità di archiviazione da 256 GB a 1099 euro

: con memoria da 128 GB sarà proposto al prezzo di , con capacità di archiviazione da 256 GB a Galaxy S21 Ultra: con 128 GB di memoria interna sarà immesso sul mercato al costo di 1399 euro

All'occhio più attento non sarà sfuggito che nonostante l'avanzamento della tecnologia e le caratteristiche super, i nuovi smartphone Samsung potrebbero costare meno di quelli della famiglia Galaxy S20, con un risparmio di almeno 50 euro.

Cosa cambia rispetto al passato

Nelle scorse settimane era stato il sito web LetsGoDigital a fornire preziose informazioni sulle presunte caratteristiche della nuova famiglia Samsung Galaxy S21. I nuovi Galaxy saranno disponibili almeno inizialmente in tre modelli: S21, S21 Plus e S21 Ultra, l'ultra top di gamma Samsung. LetGoDigital aveva ricevuto informazioni importanti sul design dei nuovi smartphone del colosso coreano, al punto di realizzare dei rendering in 3D dei nuovi modelli.

Sembra che i nuovi smartphone abbiano una diversa disposizione delle fotocamere, che dovrebbero anche occupare più spazio nella back cover rispetto al passato. Il modello Ultra, inoltre, dovrebbe disporre di un sensore in più, posizionato direttamente sopra al flash. Anche lo scomparto con carrellino per la scheda sim dovrebbe collocarsi verso il basso. Ma vediamo più nello specifico le sue caratteristiche (o presunte tali).