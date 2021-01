Galaxy S21 Ultra 5G: super top di gamma con nuovo design e fotocamera da urlo

Ora è ufficiale. Samsung ha presentato oggi il nuovo Galaxy S21 Ultra 5G, lo smartphone top di gamma del colosso coreano. È il dispositivo perfetto, il connubio della migliore tecnologia di ultima generazione, con il sistema di fotocamere più avanzato e un display ancora più luminoso. Per la prima volta nella serie Galaxy S, inoltre, compare la S Pen. Il nuovo Galaxy S21 presenta:

uno stile audace che la distingue dagli altri smartphone

un nuovo alloggiamento per il comparto fotografico

un design elegante e suggestivo

Galaxy S21 Ultra 5G: caratteristiche super

Di tutta la famiglia Galaxy S21, l'Ultra 5G è il modello più grande, con un display Dynamic Amoled 2X da 6,8’’, ad oggi lo schermo più intelligente di uno smartphone Galaxy. Gli utenti non devono più decidere tra la fluidità di una frequenza di aggiornamento da 120Hz e un display Quad HD+: su Galaxy S21 Ultra 5G sono disponibili entrambi. La frequenza di aggiornamento dello schermo si adatta al contenuto visualizzato, da 10Hz a 120Hz, assicurando la migliore esperienza di visione possibile senza compromettere la durata della batteria.

Rispetto a Galaxy S20, S21 Ultra 5G offre immagini 25% più brillanti, un rapporto di contrasto migliorato del 50%, contenuti sullo schermo più nitidi. Ma è sul comparto fotografico che Samsung ha accelerato in maniera evidente rispetto al passato. Il nuovo smartphone top di gamma offre un sistema avanzato di fotocamere di livello professionale, che rendono possibili scatti degni di uno studio fotografico.

Scatti al top con una super fotocamera

Nello specifico, Samsung Galaxy S21 Ultra è dotato di quadrupla fotocamera posteriore (ultra-grandangolare, grandangolare e doppio teleobiettivo) che dispone di un sensore professionale da 108 MP migliorato, da cui è possibile acquisire foto HDR a 12 bit, con informazioni sui colori 64 volte più ricche e una gamma dinamica oltre tre volte più ampia. Per la prima volta su uno smartphone Galaxy, è possibile registrare in 4K a 60 fps con tutti gli obiettivi, inclusi la fotocamera frontale e le quattro lenti posteriori. Un passo avanti deciso, in grado di dare battaglia ai top di gamma delle aziende concorrenti. Ultra 5G include anche:

Space Zoom 100x con doppio teleobiettivo

un’ottica 3x e un’ottica 10x, entrambe equipaggiate con il Dual Pixel (2PD) AF, che permette di catturare immagini definite, indipendentemente dalla distanza dall’azione

Anche gli scatti notturni fanno segnare un grande passo avanti, migliorando nettamente le foto in scarse condizioni di luminosità. Con la Modalità Notte migliorata, la riduzione del rumore e la tecnologia Nona-binning da 12 MP è possibile catturare immagini impegnative, come una stanza scarsamente illuminata o un paesaggio notturno, rapidamente e con una qualità eccellente.

Per la prima volta su un dispositivo della Serie S, Samsung ha introdotto la S Pen con tecnologia Wacom: gli utenti potranno così:

disegnare

prendere appunti

editare foto

firmare documenti

Galaxy S21 Ultra 5G è anche uno dei primi smartphone che supporta il Wi-Fi 6E, in grado di offrire una maggiore larghezza di banda e una connessione internet più veloce. Ma i passi avanti sono tangibili anche sul fronte hardware: il nuovo smartphone del colosso coreano è alimentato dal processore più avanzato ad oggi disponibile nel mondo Galaxy, in grado di offrire maggiore velocità, capacità computazionali avanzate e maggiore efficienza energetica. E quando la batteria si scarica, Galaxy S21 Ultra 5G può raggiungere una carica del 50% in soli 30 minuti.

Quanto costa Samsung Galaxy S21 5G

A partire dal 14 gennaio, Galaxy S21 Ultra 5G sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online. Lo smartphone arriverà nei colori Phantom Silver e Phantom Black. Sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni: