Galaxy Z Flip: 3 modi differenti per rispondere alle telefonate

Galaxy Z Flip è lo smartphone pieghevole di Samsung più venduto ed apprezzato a livello globale. Il motivo risiede non solo nella compattezza e comodità d'utilizzo, ma anche nelle sue caratteristiche "nascoste".

Come rispondere alle telefonate con Galaxy Z Flip

Tra tutte, la possibilità di ricevere le chiamate in modo innovativo. Se si è impegnati in altre attività, ad esempio, è possibile "alzare la cornetta" semplicemente facendo swipe da sinistra a destra sulla cover esterna dello smartphone: così si avvierà la telefonata in modalità vivavoce. Allo stesso modo, per chiudere la telefonata è sufficiente strisciare il dito in senso contrario, ossia da destra verso sinistra.

È possibile ricevere la telefonata anche aprendo lo smartphone e facendo normalmente swipe da sinistra verso destra - nella modalità classica, quindi - o ancora, andando a lavorare sulle impostazioni del dispositivo, è possibile settare la funzione che permette di rispondere alla telefonata semplicemente aprendo il dispositivo. Allo stesso modo, per chiudere la conversazione, sarà sufficiente richiudere su se stesso il Galaxy Z Flip.

Tre modi diversi per ricevere le chiamate

Riepilogando, quindi, chi possiede il dispositivo foldable di Samsung Galaxy Z Flip può ricevere o chiudere una telefonata in entrata con differenti modalità, a seconda delle specifiche esigenze del momento: