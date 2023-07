Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5: i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung

Samsung ha annunciato, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2023, la quinta generazione dei dispositivi pieghevoli Galaxy: Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi modelli.

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5 si distingue dal precedente modello per il nuovo schermo anteriore Flex Window, 3,78 volte più ampio di quello della generazione precedente.

Display dotato anche di nuove funzionalità. Dalla Flex Window è possibile accedere velocemente e agevolmente alle informazioni utili. Grazie ai widget, gli utenti possono controllare le previsioni meteo e ascoltare la musica preferita oppure rimanere sempre aggiornati sul mercato azionario. Semplicemente pizzicando lo schermo, si potrà attivare la visualizzazione multi widget che offre la possibilità di dare un’occhiata a tutti i widget e passare immediatamente da uno all’altro. Inoltre, è possibile controllare le notifiche e accedere alle impostazioni rapide per Wi-Fi o Bluetooth. Senza nemmeno dover aprire il dispositivo si può scorrere la cronologia delle chiamate per richiamare quelle perse e rispondere ai messaggi utilizzando la funzionalità di risposta rapida tramite una completa tastiera. Scorrendo velocemente verso l’alto sullo schermo, si accede a Samsung Wallet per pagare in mobilità, accedere a carte fedeltà, carte d’imbarco, chiavi digitali e certificazioni sanitarie.

Grazie all’ampia Flex Window è possibile scattare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore, mentre con la FlexCam gli utenti possono effettuare foto a mani libere da differenti angolazioni. Gli utenti possono anche editare le immagini tramite la visualizzazione rapida nella Flex Window. Quando si scatta una foto ad un amico, la funzione "Anteprima sullo schermo esterno” consente di visualizzare la propria immagine nella Flex Window per specchiarsi e apportare modifiche in tempo reale.

Infine Galaxy Z Flip5 aggiunge i miglioramenti dell’intelligenza artificiale all’esperienza fotografica, con funzionalità Nightography migliorate per scatti e video notturni.

Scheda tecnica

- Display esterno: Super AMOLED da 3,4 pollici a 60Hz con risoluzione di 720 x 748 pixel, densità di 306 PPI e luminosità di picco di 1600 nit.

- Schermo interno: Dynamic AMOLED Infinity Flex 2X da 6,7" FHD+, 22:9, refresh rate adattivo 120Hz (1-120Hz)

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy

- Memoria: 8GB di RAM e 256/512GB di storage

- Connettività: dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3

- Fotocamera anteriore: 10MP con flash, f/2,2, pixel da 1,22μm, FOV 85°

- Fotocamere posteriori: 12MP principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,8μm, FOV 83°+ 12MP ultra grandangolare f/2,2, pixel da 1,12μm, FOV 123°

- Batteria: 3.700mAh, ricarica 25W, rapida wireless, condivisione batteria wireless

- Dimensioni: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (aperto) e 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (chiuso)

- Peso: 187g

- Resistenza: IPX8

- Colori: Mint, Graphite, Cream e Lavender. Solo su sito Samsung anche Gray, Blue, Green e Yellow

- Sistema operativo: One UI 5.1.1 basato su Android 13

Galaxy Z Fold5

Sul Galaxy Z Fold5 troviamo il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Migliorato anche il display interno ora con luminosità massima di 1.750 nits (il 30% in più rispetto al passato). Novità anche per la S Pen Fold Edition, più sottile e compatta, e per la cerniera Flex Hinge che permette alle due metà dello smartphone di chiudersi in modo completamente piatto senza più spazio interno.

Per quanto riguarda il software, la barra delle applicazioni permette ora agli utenti di passare rapidamente tra le app utilizzate più frequentemente, visualizzando fino a quattro applicazioni recenti. Inoltre la funzionalità “trascina e rilascia a due mani” consente di effettuare facilmente lo spostamento di contenuti tra app.

Scheda tecnica

- Display esterno: Dynamic AMOLED 2X da 6,2" HD+ 23,1:9, refresh rate adattivo 120Hz (48-120Hz), luminosità di picco 1750 nit.

- Schermo interno: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6" QXGA+ 21,6:18, refresh rate adattivo 120Hz (1-120Hz)

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy

- Memoria: 12GB di RAM + 256GB, 512GB o 1TB di storage

- Connettività: dual SIM (2 nano SIM e 1 eSIM), 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3

- S Pen: sì (venduta separatamente)

- Fotocamera esterna: 10MP con flash, f/2,2, pixel da 1,22 μm, FOV 85°

- Fotocamera interna sotto il display: 4MP, f/1,8, pixel da 2μm, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1μm, FOV 85° + 12MP ultra grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12μm, FOV 123° + 10MP tele, PDAF, f/2,4, OIS, pixel da 1μm, FOV 36°, zoom ottico 3x.

- Batteria: 4.400mAh, ricarica 25W, wireless, condivisione batteria wireless

- Resistenza: IPX8

- Dimensioni: 129,9 x 154,9 x 6,1 mm (aperto), 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (chiuso)

- Peso: 253g

- Colori: Icy Blue, Phantom Black, Cream. Solo su sito Samsung anche Gray e Blue

- Sistema operativo: One UI 5.1.1 basato su Android 13

Disponibilità e prezzi

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono già disponibili in preordine, con l’arrivo sul mercato previsto per l’11 agosto.

Galaxy Z Flip5 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni:

- versione da 256GB al prezzo consigliato di €1.249

- versione da 512GB al prezzo consigliato di €1.369

Galaxy Z Fold5 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni:

- versione da 256GB al prezzo consigliato di €1.999

- versione da 512GB al prezzo consigliato di €2.119

- versione da 1TB al prezzo consigliato di €2.339

Durante il periodo di preordine, gli utenti potranno acquistare le versioni da 512GB, sia del Galaxy Z Flip5 che del Galaxy Z Fold5, allo stesso prezzo della versione da 256GB. La versione da 1TB di Galaxy Z Fold5 sarà acquistabile ad un prezzo di lancio di €2.239 durante il periodo di preordine.

