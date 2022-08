Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung

Samsung Electronics annuncia la nuova generazione di smartphone pieghevoli: Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Flip4

Iniziamo dal Samsung Galaxy Z Flip4, smartphone con schermo pieghevole e apertura a conchiglia, evoluzione del modello dello scorso anno. Il design si distingue per la cerniera più sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido. Non manca, inoltre, la possibilità di ordinare una versione completamente personalizzata, con 75 diverse combinazioni di colore disponibili.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware, troviamo fotocamere migliorate ed una più capiente batteria da 3.700 mAh. Arriva, inoltre, il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen1 +, affiancato da una memoria fino a 512 GB.

Novità anche sul software che gestisce il piccolo display esterno da 1,9 pollici. Ora è, ad esempio, possibile rispondere alle notifiche con messaggi preimpostati o con la dettatura vocale.

Inoltre per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4 per attivare FlexCam (Modalità Flex supportata per angolature comprese tra 75° e 115°). Grazie alla collaborazione tra Samsung e Meta, FlexCam è ottimizzato per le piattaforme social più popolari, come Instagram, WhatsApp e Facebook. Z Flip4 offre possibilità impensabili prima d’ora; ad esempio scattare selfie direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale grazie alla funzione Scatto Rapido, ora migliorata.

Di seguito le specifiche complete del nuovo Samsung Galaxy Z Flip4:

- Schermi: esterno Super AMOLED 1,9" 260x512 e interno Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7" Full HD+, 22:9, refresh rate adattivo 120Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

- Memoria: 8GB di RAM e storage da 128/256/512GB

- Connettività: dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2

- Fotocamera anteriore: 10MP

- Fotocamere posteriori: 12MP principale, 12MP ultra grandangolare FOV 123°

- Batteria: 3.700mAh, ricarica 25W, rapida wireless 2.0, condivisione batteria wireless

- Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1.1

- Dimensioni: aperto 71,9x165,2x6,9mm, chiuso 71,9x84,9x17,1-15.9mm, peso 187g

- Colori: Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue; Bespoke Edition con fronte/retro Yellow, White, Navy, Khaki, Red, telaio Silver, Black, Gold

Infine i prezzi del Z Flip 4 a partire da 1.149 euro per la versione 8GB + 128GB, 1.199 euro nella versione da 8GB + 256GB e 1.329 nella versione da 8GB + 512GB.



Samsung Galaxy Z Fold 4

Passiamo al nuovo Samsung Galaxy Z Fold4, device con schermo pieghevole e apertura a libro. Anche su questo modello troviamo il nuovo e potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1. Samsung ha anche migliorato le fotocamere: la principale ora è da 50 MP, affiancata da una ultrawide da 12 megapixel e da un obiettivo tele 3x da 10 MP. Leggere le modifiche alla scocca come, ad esempio, la riduzione dello spessore delle cornici interne e del peso.

Importanti novità arrivano dal software. Samsung Galaxy Z Fold 4 è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale creata da Google per esperienze su schermi ampi, come i foldable. Con Z Fold4 il multitasking è più facile che mai, per essere più produttivi anche durante gli spostamenti. La nuova Barra delle applicazioni presenta un layout simile a quello di un PC e consente di accedere alle app preferite e recenti.

Non mancano semplici gesti di scorrimento; con un solo gesto è possibile passare dalle app a schermo intero alle finestre pop-up oppure dividere a metà lo schermo in modo da avere più possibilità di multitasking.

Le partnership di Samsung con Google e Microsoft consentono un salto di qualità in termini di multitasking. Ora le app Google, incluse Chrome e Gmail, supportano la funzione drag-and-drop che permette di copiare e incollare rapidamente link, foto e molto altro da un’app all’altra. Con Google Meet ora è possibile connettersi con più persone condividendo attività virtuali, come guardare video contemporaneamente su YouTube oppure giocare insieme a videogiochi durante una videochiamata. L’intera suite Office e Outlook di Microsoft è ora ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole, offrendo all’utente più informazioni sul display e modalità più rapide di interazione con i contenuti. L’esperienza multitasking è coronata dalla S Pen , che consente di disegnare e prendere appunti.

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo Galaxy Z Fold4:

- Display esterno: Dynamic AMOLED 2X da 6,2" HD+ 23,1:9, refresh rate adattivo 120Hz

- Display interno: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6" QXGA+ 21,6:18, refresh rate adattivo 120Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

- Memoria: 12GB di RAM, storage 256GB, 512GB o 1TB

- Connettività: dual SIM (2 nano SIM e 1 eSIM), 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2

- Fotocamera esterna: 10MP

- Fotocamera sotto il display: 4MP

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, 12MP ultra grandangolare, 10MP tele (zoom ottico 3x, digitale 30x)

- Batteria: 4.400mAh, ricarica 25W, wireless 2.0, condivisione batteria wireless

- Sistema operativo: One UI 4.1.1 basato su Android 12

- Dimensioni: aperto: 130,1x155,1x6,3mm; chiuso: 67,1x155,1x15,8-14,2mm: peso: 263g

- Colori: Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy

Concludiamo con i prezzi. Galaxy Z Fold4 è acquistabile nelle seguenti configurazioni: 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.879, 12GB + 512GB ad un prezzo di €1.999 e 12 GB + 1TB a partire da 2.249 €.

Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 saranno disponibili in preordine fino al 25 agosto. Coloro che preordinano un Galaxy Z Flip4 o un Galaxy Z Fold4 riceveranno gratuitamente un anno di Samsung Care+ a copertura di cadute o crepature dello schermo.