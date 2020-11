Ora puoi controllare le smart Tv di Samsung con Google Assistant

L'assistente vocale di Big G si unisce alla suite composta da Alexa e Bixby già disponibile sui televisori di ultima generazione del colosso coreano. Non è necessario installare o aggiornare alcuna componente per attivarlo

Anche Google Assistant è finalmente disponibile sulle smart Tv di Samsung. Ad annunciarlo nelle scorse ore è stato proprio il colosso coreano, che aggiunge così ad Alexa di Amazon e Bixby un altro assistente vocale. Non ci sarà bisogno di nessun aggiornamento, Google Assistant è infatti già integrato nelle smart Tv e non richiede alcun tipo di download o installazione di componenti terze.

Cosa fa l'assistente vocale sulle smart Tv Samsung

Alla pari degli altri assistenti vocali, con Google Assistant sui televisori Samsung del 2020 è ora possibile accedere in modo rapido ai contenuti di intrattenimento e avere delle risposte in tempo reale sullo schermo della propria smart Tv. Attivando i comandi vocali, gli utenti possono cambiare canale a piacimento, alzare o abbassare il volume delle casse, aprire app e fruire di altre opzioni di controllo del dispositivo.

Grazie all'assitente vocale di Google, sui televisiori Samsung sarà possibile cercare in tempo reale nuovi contenuti da guardare, senza dover utilizzare il telecomando, sfogliando per categoria, genere, registi e attori nel caso si voglia godersi un film. Se volete conoscere le previsioni del tempo, cercare i risultati della giornata di serie A o ascoltare la vostra musica preferita, l'assistente vocale riprodurrà tutto sul display del vostro televisore; allo stesso tempo può mostrare foto, effettuare ricerche su Google, sfogliare il calendario.

Quali Tv Samsung avranno Google Assistant

La suite di assistenti vocali disponibile sulle smart Tv Samsung, che per l'appunto si arricchisce anche dell'assistente di Google, è disponibile in tutte le televisioni prodotte nel 2020: