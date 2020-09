Google Kids Space: sui tablet uno spazio di apprendimento e gioco sicuro per i bimbi

Uno spazio digitale sicuro al 100% per i più piccoli, con accesso ad applicazioni istruttive e divertenti, libri e molti contenuti per unire l'utile al dilettevole. È questo l'obiettivo di Kids Space, il nuovo servizio per soli tablet con cui Google intende aiutare i genitori nel guidare i figli all'apprendimento del mondo digitale, prevenendone il contatto con contenuti poco adatti e sicuri.

Tablet compatibili con Google Kids Space

"Oggi annunciamo Google Kids Space, - ha scritto in un post Mindy Brooks, direttrice della divisione Kids&Families di Google - un nuovo modo di utilizzare il tablet per i ragazzi, ricco di contenuti con cui poter esplorare, imparare e divertirsi". Lo spazio virtuale sarà disponibile, per ora, solo su alcuni tablet Lenovo, poi sarà esteso a molti altri modelli di marchi differenti. I dispositivi compatibili, ad oggi, sono:

Lenovo Tab P11 Pro

Lenovo Smart Clock Essential

Lenovo Tab M10 HD Gen 2

Kids Space di Google è stato concepito mettendo al centro dell'esperienza i più piccoli. I ragazzi potranno selezionare i loro interessi e creare il proprio profilo in compagnia dei genitori. Lo spazio digitale si adatterà quindi alle preferenze del bambino, che potrà trovare tutta una serie di contenuti da leggere e app con cui giocare e imparare; potrà anche creare il proprio personaggio per rendere più divertente ed interattiva la sua esperienza virtuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Google in supporto dei genitori

Non è la prima volta che Google cerca di andare incontro ai genitori: già qualche anno fa, infatti, aveva creato Family Link, app che permetteva di gestire il tempo speso dai ragazzi di fronte allo schermo di uno smartphone o di un tablet, così come filtrare i contenuti poco adatti o pertinenti per i figli. Il passo successivo era stata la creazione di una sezione dedicata esclusivamente ai bimbi nel Google Play Store, con contenuti approvati dagli insegnanti. Ora un ulteriore passo avanti, con la progettazione di uno spazio in cui i piccoli utenti potranno navigare e imparare in totale sicurezza, per la soddisfazione anche dei genitori più apprensivi.