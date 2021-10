Pixel 6 e 6 Pro: Google lancia gli smartphone più intelligenti con un super processore "home made"

Un processore creato in casa, Tensor, potente e performante, che poggia gran parte del proprio lavoro su intelligenza artificiale e machine learning. Il design dei nuovi smartphone di casa Google Pixel 6 e 6 Pro era già stato annunciato nelle scorse settimane dal colosso di Mountain View, ma nel corso della presentazione ufficiale ha svelato la vera potenza dei nuovi dispositivi, il processore per l'appunto.

Il super processore dei nuovi Google Pixel

Tensor di Google è in grado di alimentare una lunga serie di software di intelligenza artificiale, tra i quali Magic Eraser, un'app molto simile a Photoshop per caratteristiche e funzionalità, in grado di rimuovere "persone e oggetti indesiderati" con un tocco e uno swipe. Funziona con tutte le foto, sia quelle scattate in tempo reale, sia quelle scaricate o già presenti nell'archivio dello smartphone.

Ma il nuovo processore degli smartphone Google di ultima generazione fa molto di più: è in grado, ad esempio, di tradurre testi in tempo reale, anche in modalità offline, in 55 lingue differenti, italiano compreso. Molto interessante l'estensione del funzionamento, abilitato non solo nelle app native di Google, ma anche quelle di terze parti, come ad esempio WhatsApp. Sempre l'intelligenza artificiale è alla base di Glance, funzione avanzata in grado di visualizzare e consigliare automaticamente applicazioni e informazioni di cui l'utente potrebbe avere bisogno.

Caratteristiche tecniche e prezzi

Guardando invece alla caratteristiche tecniche, il Pixel 6 ha uno schermo da 6,4" con refresh rate a 90Hz, una fotocamera principale con sensore da 50 megapixel e fotocamera anteriore per selfie da 8. La versione più completa, il Pixel 6 Pro, ha invece un display più ampio, da 6,7" e refresh rate a 120Hz. Le fotocamere principali sono le stesse del fratello minore, alle quali si aggiungono un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 4x e una fotocamera anteriore da 11 megapixel. Diffrenti, naturalmente, i prezzi: