Ora tutti possono creare Guide su Instagram

Lo scorso mese di maggio, Instagram aveva introdotto la possibilità di creare delle Guide, l'obiettivo quello di aiutare gli utenti costretti al lockdown. Si trattava di contenuti strettamente legati alla salute e al benessere e quindi disponibili solo in alcuni account "di settore" che trattavano argomenti come: prendersi cura di se stessi, mantenere una connessione con gli altri o gestire l'ansia e il dolore durante con il Covid-19.

Le Guide su Instagram

Ora Instagram ha deciso di estendere a tutti gli utenti la possibilità di creare delle Guide, con cui rendere più facile trovare, curare e condividere prodotti, luoghi e post anche di account differenti dai propri. La risposta degli utenti è stata molto positiva, per questo gli sviluppatori del social si sono impegnati a rendere più intuitivo e semplice creare una guida e condividerla con i propri follower. Con le guide di Instagram è possibile:

mantenere un rapporto più stretto con i propri follower

con i propri follower impreziosire il proprio profilo, arricchendolo di contenuti fruibili

Quando si crea una guida su Instagram, questa si salva in automatico su una sezione apposita del proprio profilo: l'icona si dispone sotto le storie in evidenza, alla destra dell'iconcina di IGTV (Instagram TV). Le guide possono essere condivise nelle storie e tramite messaggio diretto, ma possono essere presenti anche in Instagram Shop, la nuova destinazione per lo shopping all'interno dell'app che permette di scoprire nuovi prodotti condivisi dagli account registrati.