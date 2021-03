Huawei P50 Pro avrà due fotocamere giganti

Alcune voci vogliono che non oltrepasserà i confini asiatici, altre che ci saranno dei ritardi nella produzione e nella distribuzione. Sono molti gli interrogativi attorno alla nuova famiglia di smartphone Huawei P50, molto attesa dagli aficionados dei dispositivi del colosso cinese pesantemente danneggiato dalle limitazioni imposte dagli Usa. Ad ogni modo, nuovi indizi sul nuovo top di gamma sono arrivati da Steve Hemerstoffer di OneLeaks.

Si tratta come di consueto di indiscrezioni, quindi di informazioni da prendere con le pinze, sta di fatto che secondo il noto leaker il nuovo Huawei P50 Pro, il modello di punta, dovrebbe avere un comparto fotografico mai visto prima, con due fotocamere di dimensioni giganti. Negli ultimi mesi le informazioni - presunte vere - sul nuovo top di gamma cinese si sono rincorse, tra conferme e smentite. A quanto sappiamo, la famiglia sarà composta da tre versioni, una base, un P50+ e un P50 Pro+, tutte con la possibilità di scegliere tra due sistemi operativi: Android senza i servizi Google e Harmony OS, il progetto interno di Huawei in via di sviluppo oramai da qualche anno.

Huawei P50: il nuovo top di gamma del colosso cinese

Non si sa molto sul comparto hardware di Huawei, ma in quanto top di gamma del colosso cinese non patrà che ospitare le ultime novità in fatto di processore, grafica e sensori fotografici. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, i punti di forza della serie P50 includono uno schermo con una frequenza di aggiornamento più alta, un nuovo sistema di fotocamera posteriore e funzionalità di gaming avanzata. La fuga di notizie spiega che attualmente i P50 sono in una fase di produzione di massa, ma il presunto annuncio alla fine di marzo, è solo un miraggio, se ne potrebbe riparlare ad aprile inoltrato.

Quanto alle prestazioni generali, invece, tutto sarà "nelle mani" del nuovo processore, Kirin 1000 con processo produttivo a 5 nanometri e supporto integrato al 5G. La Ram, invece, dovrebbe essere almeno da 8GB e la memoria interna fino a 512 gigabyte nella versione Pro. Quello che sappiamo sul nuovo top di gamma dell'azienda, ad oggi, è che avrà: