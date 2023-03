Honor Magic Vs: smartphone pieghevole dalle elevate prestazioni

Primo smartphone pieghevole di Honor a debuttare al di fuori della Cina, Magic Vs vanta un raffinato design, due display ed elevate prestazioni.

Honor Magic Vs è dotato di una capiente batteria da 5.000 mAh e di una cerniera senza ingranaggi, in grado di resistere fino a 400.000 pieghe (più di dieci anni di utilizzo con 100 movimenti al giorno).

Grazie alla sofisticata struttura della cerniera, Magic Vs si piega saldamente senza spazi vuoti e ha uno schermo quasi completamente piatto quando è aperto.

Per aumentare al massimo la produttività, Honor Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, il Magic Vs offre un'esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici, che consente agli utenti di svolgere più attività e visualizzare contenuti con estrema facilità.

Honor Magic Vs è dotato di una tripla fotocamera posteriore che comprende una camera principale da 54MP, un sensore Ultra-Wide & Macro da 50MP ed una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP.

Non dimentichiamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dalle elevate prestazioni e l’interfaccia utente Honor MagicOS 7.1 basata su Android 13.

Scheda tecnica

- Display interno: Foldable OLED da 7,9 pollici con risoluzione 1984 x 2272 pixel, 1 miliardo di colori, luminosità di picco 800 nit, HDR10+, refresh rate a 90 Hz

- Display esterno: OLED da 6,45 pollici con risoluzione Full HD+, 1 miliardo di colori, luminosità di picco 1.200 nit, HDR10+, refresh rate a 120 Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core e GPU Adreno 730

- RAM: 12 GB

- Spazio di archiviazione: 512 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 54 MP (f/1.9) con PDAF e Laser AF, ultra-grandangolare e macro da 50 MP (f/2.0), tele da 8 MP (f/2.4) con OIS e zoom ottico 3x

- Fotocamera sul display esterno: da 16 MP (f/2.45)

- Audio: stereo (doppio speaker)

- Connettività: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C 3.1

- Batteria: da 5000 mAh con ricarica rapida a 66 W

- Dimensioni: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm (aperto) e 160,3 x 72,6 x 12,9 mm (chiuso)

- Peso: 267 grammi

- Sistema operativo: interfaccia Magic UI 7.1 basata su Android 13

Colori, prezzi e disponibilità

Disponibile in due colori, ciano e nero, Honor Magic Vs avrà un prezzo a partire da €1.599,00. La disponibilità sarà comunicata prossimamente.