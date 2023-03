Honor Magic5 Pro: eccellenti foto e display premium

Honor ha presentato, al Mobile World Congress 2023, il suo nuovo smartphone top di gamma denominato Magic5 Pro.

Design

Rendendo omaggio ad Antoni Gaudì, il Magic5 Pro è caratterizzato da sottili cornici simmetriche a doppia curvatura su entrambi i lati e dal particolare design della Star Wheel Triple Camera che si trova al centro della cover posteriore.

Display

Smartphone dotato di un display LTPO da 6,81 pollici, con un’elevata luminosità fino a 1.800 nit, chipset Discrete Display per migliorare la qualità visiva delle immagini in movimento e certificazione HDR10+ e IMAX Enhanced. Per alleviare l'affaticamento degli occhi, Honor Magic5 Pro vanta una bassa emissione di luce blu, certificata da TÜV Rheinland, e la funzione Dynamic Dimming che simula la luce naturale.

Fotocamere

Il Magic5 Pro si è aggiudicato il primo posto nella classifica globale di DXOMARK (benchmark indipendente che valuta scientificamente smartphone, obiettivi e fotocamere) con un punteggio di 152, diventando così lo smartphone con la valutazione più alta tra quelli testati finora. Lo smartphone di Honor è dotato di una potente tripla fotocamera principale che comprende una camera grandangolare da 50MP, una fotocamera ultra larga da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Ricordiamo anche l’avanzato zoom da 3,5x a 100x.

Dotato del nuovissimo Honor Image Engine, Magic5 Pro presenta un avanzato algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con notevole facilità e chiarezza. Gli utenti possono anche riprendere scene in condizioni di scarsa illuminazione in modo chiaro e veloce grazie alla funzione Super Night Capture.

Processore e batteria

Il Magic5 Pro è spinto dalla più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il più veloce processore per dispositivi Android. Non dimentichiamo la capiente batteria da 5.100 mAh, con il supporto della ricarica rapida a 66W e a 50W in wireless.

Scheda tecnica

- Display: OLED, 6,81”, 2848×1312, 1,07 miliardi di colori, rapporto schermo-corpo

92,33%

- Processore: octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

- Memoria: 12GB di Ram + 512GB di storage

- Fotocamere posteriori: grandangolare da 50MP (f/1.6) + ultragrandangolare da 50MP (f/2.0) + teleobiettivo a periscopio da 50MP (f/3.0, 3,5x Optical Zoom, 100x Digital Zoom, OIS)

- Fotocamere anteriori: 12MP + sensore di profondità 3D

- Connettività: 5G, dual Sim, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Ir, USB Type-C

- Batteria: 5.100 mAh

- Sistema operativo: MagicOS 7.1 basato su Android 13

- Dimensioni e peso: 162,9 x 76,7 x 8,77, per 219 gr.

Colori, prezzo e disponibilità

Honor Magic5 Pro, nelle colorazioni nero e verde prato, sarà disponibile da inizio maggio con un prezzo a partire da 1.199,00 euro (12G+512GB).