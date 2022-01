P50 Pocket, che stile: tutto sullo smartphone pieghevole di Huawei

È la perfetta combinazione tra estetica, innovazione e fotografia intelligente. Huawei ha annunciato oggi il nuovo smartphone pieghevole P50 Pocket, realizzato in collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen.

Il nuovo flaghsip del colosso cinese - risposta a Galaxy Z Flip 3 di Samsung - integra una motore d'immagine migliorato e una cerniera multidimensionale di nuova generazione realizzata con materiali innovativi (metallo liquido a base di zirconio e acciaio ad altissima resistenza) che consente di piegare lo smartphone ottenendo un device sottile e tascabile. Migliora anche l’esperienza d’uso dell’utente: i due schermi, quello interno primario e quello esterno, offrono un nuovo modo di interagire con il dispositivo. Il display aperto misura 6,9" in diagonale e l'aspect ratio di 21:9 offre una prospettiva ampia, per contenuti 'cinematografici'.

Un comparto fotografico al top

Una grande novità è l'Ultra Spectrum Camera Matrix: l'ultimo risultato della ricerca di Huawei per migliorare la tecnologia del compato fotografico. Comprende una fotocamera True-Chroma da 40 megapixel, un grandangolare da 13 megapixel, un'Ultra Spectrum da 32 megapixel e un sensore multispettro a 10 canali. La matrice della fotocamera, rispetto al passato, ha una migliore capacità di riproduzione delle immagini e consente di catturare scatti più nitidi e con dettagli più precisi.

La fotocamera posteriore utilizza algoritmi per realizzare ritratti e selfie e il grande sensore ne aumentale prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di sfruttare al meglio il design a conchiglia per realizzare autoscatti di qualità. Non importa, infatti, se si sta scattandoin un ambiente retroilluminato o con poca luce, la fotocamera posteriore garantisce ritratti dall'aspetto naturale. La lente grandangolare, invece, ha un campo visivo di 120 gradi che la rende un'ottima fotocamera per fotografare panorami, garantendo allo stesso tempo una fotografia macro con grande chiarezza.

Configurazioni e prezzi

Huawei P50 Pocket ha una batteria da 4.000 mAh e supporta ricarica super rapida a 40W per una ricarica rapida. Lo smartphone garantisce prestazione di livello e fluidità anche grazie al processore da top di gamma Snapdragon 888 4G assicura prestazioni da top di gamma nelle più svariate situazioni. Lo smartphone è disponibile in versione da 12GB di Ram e 512 di capacità di archiviazione interna, al prezzo di 1.599,90 euro.