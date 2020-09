Huawei, ecco lo smartphone con lo schermo che prosegue sul retro

Il brevetto è stato depositato ufficialmente oggi, se poi Huawei produrrà davvero uno smartphone con lo schermo che prosegue nella cover posteriore, per il momento non è dato saperlo.

Ciò che è certo è che Huawei, tra ban commerciali, lanci di nuovi software (è ufficiale HarmonyOS per tutti i dispositivi mobili a partire dal 2021) e device più o meno futuristici, è sempre lì, pronta a far parlare di sé.

Huawei: lo schermo prosegue sulla cover

Non si sa molto del prototipo di smartphone, a parte il fatto che il display dovrebbe andare ad occupare gran parte della cover, circa i due terzi dell'intera superficie posteriore. Il terzo rimanente, invece, dovrebbe essere occupato da una tripla fotocamera.

A giudicare dalle immagini che circolano nelle ultime ore sul web, non è da escludere che il nuovo prototipo di smartphone possa disporre anche di una fotocamera anteriore sotto il display, come già visto, di recente e per la prima volta in assoluto, sullo ZTE Axon 20. Così facendo, i cinque sesti della superficie dello smartphone sarebbero occupati da schermo, senza spazio per eventuali notch. Ricapitolando, per quanto sappiamo, lo smartphone: