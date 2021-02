Le super promozioni di Huawei per San Valentino su smartphone, smart watch e cuffie

Fino al 14 febbraio sullo store online del colosso cinese sconti su molti device per lui e per lei

Huawei celebra la festa degli innamorati con la campagna "Better Together", che dedica promozioni ai device wearable, audio, smartphone e notebook, disponibili sullo store online del colosso cinese dall’1 al 14 febbraio 2021. Il pezzo pregiato? Huawei P30 Pro New Edition è acquistabile fino al 14 febbraio al prezzo di 499 euro anziché 849.

Sconti da non perdere sullo store Huawei

Se il tuo lui è uno sportivo, attento a stile ed eleganza, il regalo ideale è sicuramente Huawei Watch GT 2 Pro, disponibile a 249 euro con incluse nel prezzo FreeBuds 3i. Per la tua lei, alla continua ricerca dello scatto fotografico perfetto, l'azinda propone Huawei P30 Pro a 599 euro con incluse nel prezzo le cuffie in ear FreeBuds Pro, gli auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, o il P30 Lite New Edition, disponibile a 269 euro, con inclusi nel prezzo gli auricolari FreeBuds 3i.

Adatto a entrambi, sia per lavoro che per svago, MateBook X Pro 2020 è disponibile a 1199 euro, con inclusi nel prezzo il mouse e uno zaino per avere il notebook sempre a portata di mano. Per i più creativi che vogliono fare colpo regalando un device portatile e performante, Huawei propone il MatePad a 229 euro, con inclusa nel prezzo la M-Pencil.

FreeBuds Pro sono disponibili fino all’8 febbraio al prezzo di 129 euro (nella colorazione bianca) e successivamente, fino al 14 febbraio, al prezzo di 139 anziché 179, o le FreeBuds 3 Wired, disponibili dal 3 febbraio fino al 14 febbraio al prezzo di 89 euro, anziché 139. Altre promozioni sono indirizzate alle persone sportive: Huawei WatchFit e il suo personal trainer incluso fino al 7 febbraio è in promozione al prezzo di 79 euro nelle colorazioni nero e rosa, mentre dall’1 al 14 febbraio, sempre al prezzo di 79 euro, nella colorazione verde, invece di 129,90 euro.

Huawei ha dedicato una promozione speciale anche per tutti coloro che per questo San Valentino puntano in alto alla ricerca del top nel comparto notebook e smartphone. Il colosso mette a disposizione un coupon da 50 euro spendibile su Huawei Store entro il 14 febbraio, acquistando uno tra: