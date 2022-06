XCover 6 Pro, un nuovo smartphone indistruttibile e potentissimo

Galaxy XCover6 Pro è il nuovo smartphone appositamente progettato per supportare i lavoratori più esigenti. Offre prestazioni elevate, sicurezza end-to-end e resistenza per aiutare i lavoratori a ottenere il meglio dal proprio dispositivo, sia in ufficio che sul campo.

XCover 6 Pro: lo smartphone più resistente

Migliorato rispetto al passato sul fronte delle prestazioni, è alimentato da un processore a 6 nm migliorato per offrire una velocità elevatissima che riduce i tempi di lavoro e aumenta la produttività. Grazie alla scheda microSD, offre anche la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione. È il primo dispositivo della serie XCover a supportare la rete 5G, consentendo di lavorare ovunque vi sia segnale.

Galaxy XCover6 Pro è stato progettato per resistere a condizioni di lavoro particolarmente sfidanti, che sia nelle mani di autisti, addetti alle vendite o agenti di polizia. Grazie al design resistente certificato MIL-STD-810H, al grado di protezione IP68 e al vetro Corning Gorilla Glass Victus+, è in grado di resistere alle intemperie, alle cadute e ad altri rischi legati al lavoro sul campo.

Inoltre, negli ambienti in cui è necessario indossare i guanti o in cui i lavoratori utilizzano il dispositivo all'aperto sotto la pioggia, è possibile regolare le impostazioni di 'Touch Sensitivity' per aumentare la ricettività dello schermo, mentre i miglioramenti per il tocco in ambienti umidi ne facilitano l'utilizzo quando le mani sono umide, ad esempio in condizioni di pioggia.

Quanto costa

Il nuovo smartphone Samsung è costruito per durare nel tempo, ed è in grado di offrire il massimo valore alle aziende, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Il suo design resistente, che include materiali plastici riciclati e una batteria intercambiabile, gli consente di mantenere le massime prestazioni per tutto il suo ciclo di vita. Samsung fornisce inoltre aggiornamenti di sicurezza fino a cinque anni e quattro ulteriori aggiornamenti di One UI e OS dopo il lancio iniziale a livello globale, contribuendo a raggiungere l'obiettivo di Galaxy for the Planet di ridurre i rifiuti elettronici. Galaxy XCover6 Pro sarà disponibile in Italia da metà luglio 2022 a partire da 629 euro.