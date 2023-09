iOS 17: le principali novità del nuovo sistema operativo per iPhone

Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi iPhone 15, prevista per il 12 settembre. Con i nuovi smartphone di Apple debutterà anche iOS 17, un importante aggiornamento del sistema operativo per iPhone a partire dal modello XS.

iOS 17 migliora l’esperienza di comunicazione in Telefono, FaceTime e Messaggi, rende ancora più semplice la condivisione con AirDrop e offre modalità di input più intelligenti che rendono la digitazione ancora più veloce e precisa.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le novità di iOS 17.

App Telefono

All’interno dell’app Telefono di iOS 17 arrivano i Contact Posters copertine personalizzabili dall'utente che possono essere visualizzate dai contatti quando ricevono una chiamata. L’utente può personalizzare il modo in cui appare e scegliere tra vari effetti per foto o Memoji, e numerosi stili e colori dei caratteri. I Contact Posters saranno disponibili anche per le app per telefonare sviluppate da terzi.

Proseguiamo con Live Voicemail. Questa nuova funzione consente all'utente di vedere la trascrizione in tempo reale dei messaggi vocali lasciati in segreteria, offrendo anche la possibilità di rispondere durante la registrazione del messaggio. Le chiamate identificate come spam non appariranno come Live Voicemail, ma saranno rifiutate all’istante. Le trascrizioni di Live Voicemail vengono gestite sul dispositivo e rimangono completamente private.

FaceTime

FaceTime supporta i messaggi vocali e video, così quando l’utente chiama una persona che non è disponibile, può lasciare un messaggio da guardare o ascoltare in un secondo momento. Le chiamate FaceTime diventano anche più espressive con Reactions: effetti come cuori, palloncini, fuochi d’artificio, raggi laser, pioggia e tanto altro. I nuovi effetti possono essere attivati tramite semplici gesti e sono disponibili anche per le app di videochiamata di terze parti.

Messaggi

Interessanti aggiornamenti arrivano anche per l’app Messaggi. Tra le novità i nuovi adesivi per le emoji e la possibilità di creare Live Stickers a partire dalle proprie foto, estraendo i soggetti dallo sfondo. Inoltre si possono anche aggiungere degli effetti ai Live Stickers per animarli.

All’interno dell’app, la ricerca dei Messaggi diventa più precisa grazie ai nuovi filtri. I messaggi ora includono una freccia per passare al primo messaggio non letto in una conversazione, risposte più semplici con una gesture di scorrimento e la condivisione della posizione. I messaggi audio ora vengono trascritti automaticamente durante l’invio, così l’utente può scegliere se leggerli subito o ascoltarli successivamente.

Decisamente utile la nuova funzione Check In che permette di avvisare amici, amiche e parenti che si è giunti sani e salvi a destinazione. Dopo aver avviato un Check In, la persona prescelta riceverà in automatico una notifica non appena l’utente arriva a destinazione. Se l’utente non procede verso la destinazione prevista, il contatto riceverà temporaneamente utili informazioni, come la posizione precisa del dispositivo, il livello di carica della batteria e lo stato del servizio cellulare. Tutte le informazioni condivise sono criptate.

AirDrop

Proseguiamo con AirDrop, la funzione che consente di condividere un file con un collega o inviare foto ad un amico in modo facile e veloce. Con iOS 17 AirDrop offre ancora più modalità di condivisione. Scendendo nel dettaglio, NameDrop consente di condividere le informazioni di contatto semplicemente avvicinando il proprio iPhone a quello dell’altra persona, o tra iPhone e Apple Watch. Con lo stesso gesto, l’utente può anche condividere contenuti o avviare SharePlay per ascoltare musica, guardare un film o giocare a un gioco con altri iPhone nelle vicinanze.

Correzione automatica e input più intelligente

Su iOS 17 migliorano dettatura e tastiera. La funzione di correzione automatica è stata aggiornata con un nuovo modello linguistico. Ha anche un design tutto nuovo, per supportare meglio la scrittura, e la correzione automatica a livello di frase è in grado di riconoscere più tipologie di errori grammaticali. Ora l’utente riceverà suggerimenti di parole contestuali mentre digita e basterà premere la barra spaziatrice per aggiungere il termine proposto o completare la frase. Inoltre Dettatura sfrutta un nuovo modello di riconoscimento del parlato per offrire una maggiore precisione.

StandBy

Tra le novità di iOS 17 ricordiamo anche StandBy: una nuova schermata attivabile durante la ricarica di iPhone. Schermata in grado di fornire una serie di informazioni utili quando l’iPhone è posizionato sul comodino, sul tavolo o sulla scrivania. StandBy è stata ottimizzata per essere letta anche a distanze maggiori ed è personalizzabile con un’ampia gamma di informazioni: orologio, foto preferite o widget. Schermata che consente anche di visualizzare Siri, chiamate in arrivo e notifiche a schermo intero.

Altre novità

Su iOS 17 troviamo anche una nuova applicazione chiamata Journal dedicata alla creazione dei ricordi. L'applicazione consente agli utenti di creare un diario digitale utilizzando persone, luoghi, attività, musica e immagini. Ricordiamo anche i miglioramenti alla privacy e a Safari, durante le sessioni di navigazione privata, e le mappe per la navigazione disponibili anche offline.

Compatibilità e disponibilità

iOS 17 sarà compatibile con iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE seconda generazione e terza, iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sarà, ovviamente, presente sui nuovi iPhone 15.

La beta pubblica di iOS 17 è già disponibile qui. La versione finale sarà disponibile prossimamente come aggiornamento software gratuito.