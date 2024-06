iOS 18: tutte le novità del nuovo sistema operativo di iPhone

Durante il WWDC 24, Apple ha presentato in anteprima iOS 18, il nuovo sistema operativo di iPhone. Si tratta di un importante aggiornamento che introduce più opzioni di personalizzazione, un’app Foto riprogettata, nuovi modi per gestire la posta, messaggi via satellite e tanto altro.

iOS 18 ospita anche Apple Intelligence, un’avanzata intelligenza artificiale per iPhone, iPad e Mac (qui tutte le caratteristiche).

Nuovi modalità di personalizzazione dell'interfaccia utente

iOS 18 introduce nuovi modi per personalizzare la schermata Home, la schermata di blocco e il Centro di Controllo. Ora app e widget possono essere posizionati in qualunque spazio libero della schermata Home, anche sopra al Dock. Inoltre, sarà possibile cambiare l’aspetto delle icone scegliendo un effetto più scuro o sfumato, e aumentarne le dimensioni per adattare l’esperienza alle proprie necessità.

Il Centro di Controllo è stato ridisegnato e offre nuovi livelli di personalizzazione. Il nuovo design permette di accedere ai controlli più usati raggruppati per tipo, per esempio, quelli per la riproduzione di contenuti multimediali o quelli per l’app Casa e la connettività, e di scorrere facilmente da uno all’altro. L’utente può anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate, per aprire le portiere dell’auto o registrare contenuti da pubblicare sui social. La nuova galleria mostra l’intera serie di controlli disponibili e permette di personalizzarne la disposizione, di ridimensionarli e di raggrupparli diversamente.

Gli utenti possono ora modificare i controlli nella parte inferiore della schermata di blocco scegliendo tra le opzioni disponibili nella galleria o eliminandoli del tutto.

Nuova app Foto

L’app Foto è stata completamente riprogettata. Un’unica vista semplificata riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici, e si possono fissare per tenere a portata di mano i contenuti preferiti. La nuova vista a carosello si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti.

L’utente può personalizzare l’app come preferisce e organizzare le raccolte, evidenziarle per accedervi facilmente e includere i contenuti che considera più importanti.

App Messaggi

Grazie a nuovi effetti del testo che evidenziano lettere, parole, frasi o emoji con animazioni dinamiche, le conversazioni in iMessage diventano ancora più vivaci. Il testo può essere messo in grassetto, sottolineato, in corsivo o barrato, e ora è anche possibile scrivere un messaggio e programmarne l’invio.

Con iOS 18, in assenza di una rete cellulare o Wi-Fi, sarà possibile usare Messaggi via satellite. Questa funzione consente di collegarsi al satellite più vicino direttamente dall’app Messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo, emoji e reazioni tramite iMessage e SMS.

Miglioramenti a Mail

Mail introduce nuovi modi per gestire la posta in entrata. L’app organizza e classifica le email in entrata in base al livello di importanza: Primary per le email personali e urgenti, Transactions per conferme e ricevute, Updates per le notizie e le notifiche dai social media e Promotions per pubblicità e coupon. Inoltre, Mail include una nuova vista riassuntiva che raccoglie tutte le email di una stessa azienda.

Importanti aggiornamenti in Safari

Safari ora permette di trovare informazioni sul web ancora più facilmente grazie agli Highlights e alla nuova modalità Lettura. Sfruttando il machine learning, Safari può evidenziare le informazioni chiave di una pagina web. Per esempio, è possibile leggere la sintesi di un articolo per farsi un’idea del contenuto, vedere al volo dove si trova un ristorante, un hotel o un monumento, oppure ascoltare una traccia musicale direttamente da un articolo che cita il brano o l’album. La modalità Lettura è stata ridisegnata per offrire ancora più modi per leggere senza distrazioni, con un riassunto e un indice dei contenuti per gli articoli più lunghi.

La nuova app Passwords

Basata sulla funzione Portachiavi, sviluppata oltre 25 fa, la nuova app Passwords permette di accedere facilmente a password di account, passkey, password delle reti Wi-Fi e codici di verifica. L’app include anche avvisi sui punti deboli più comuni, come le password troppo facili da indovinare o usate più volte e quelle che compaiono in fughe di dati note.

Nuove funzioni per la privacy

Con iOS 18 arriva la possibilità di bloccare o nascondere le app. Questa funzione consente di evitare che altre persone visualizzino inavvertitamente informazioni da tenere riservate. Per un ulteriore livello di privacy, dopo aver bloccato l’app, l’utente può anche nasconderla spostandola in un’apposita cartella. Quando un’app è bloccata o nascosta, i contenuti come i messaggi o le email all’interno dell’app non figurano nelle ricerche, nelle notifiche o in altre aree del sistema.

Modalità gioco

Infine arriva la Modalità gioco che offre un gameplay ottimizzato, soprattutto durante lunghe sessioni di gioco, grazie a frame rate più costanti, e rende gli accessori wireless come gli AirPods e i controller più reattivi.

Disponibilità e compatibilità

La developer beta di iOS18 è già disponibile, mentre la beta pubblica arriverà il prossimo mese. iOS 18 sarà disponibile questo autunno, come aggiornamento software gratuito, per iPhone Xs e modelli successivi.