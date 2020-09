iPad 8: l'entry level di Apple con processore super e prestazioni da primo della classe

Il nuovo iPad 8, presentato il 15 settembre insieme al nuovo Air 4, porta il tablet entry level per eccellenza di Apple su una nuova dimensione: è più potente rispetto ai predecessori, grazie al potente chip A12 Bionic, dispone di uno schermo display Retina da 10,2" più performante, di fotocamere evolute e batteria in grado di durare, sotto stress, un intero giorno. Il nuovo dispositivo mobile è disponibile dal 18 settembre a partire da 389 euro.

Il super processore di iPad 8

Il punto di forza di iPad di ottava generazione è il chip A12 Bionic, che offre un netto incremento delle prestazioni, con un processore più veloce del 40% e il doppio della capacità grafica. Per la prima volta su iPad, il chip introduce rilevamento del movimento nelle app di realtà aumentata (AR), foto-editing ottimizzato e prestazioni di Siri. Con il suo design sottile e leggero, iPad 8 è portatile e robusto. Offre prestazioni wireless ultra-rapide e supporto per la connettività lte di classe gigabit. Con Touch ID, inoltre, è possibile sbloccare il tablet con un dito, per proteggere le informazioni più importanti.

Le potenzialità di iPadOS 14

Il nuovo iPad 8 è dotato del nuovo sistemo operativo iPadOS 14, in grado di offrire nuove funzioni e design e integrare al meglio la nuova Apple Pencil per la scrittura a mano di note. La funzione di selezione intelligente del nuovo software utilizza l’apprendimento automatico on-device per distinguere le note scritte a mano su iPad dai disegni, così è possibile selezionare testo, tagliarlo e incollarlo in un altro documento, proprio come se fosse un testo digitale, utilizzando gli stessi gesti.

C'è di più: il riconoscimento delle forme consente agli utenti di disegnare forme geometricamente perfette e di inserirle al posto giusto quando creano grafici e illustrazioni. Il rilevamento dei dati funziona anche con il testo scritto a mano: vengono infatti riconosciuti numeri di telefono, date, indirizzi e link, così gli utenti possono svolgere facilmente operazioni, come toccare un numero di telefono per effettuare una chiamata. Il nuovo sistema operativo rende unica e potente l'esperienza dell'utente e include:

Nuovi design compatti per le chiamate FaceTime e le telefonate in arrivo, le interazioni con Siri e le ricerche

per le chiamate FaceTime e le telefonate in arrivo, le interazioni con Siri e le ricerche Funzione di ricerca universale per trovare rapidamente app, contatti, file e informazioni

Nuove barre laterali nelle app

Widget che presentano informazioni sulla schermata Home.

Prezzo iPad 8

Il nuovo iPad 8 è disponibile con un prezzo a partire da 389 euro per il modello Wi-Fi e 529 euro per il modello in grado di effettuare e ricevere telefonate. Apple Pencil, compatibile con il tablet, costa 99 euro ed è venduta separatamente.