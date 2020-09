Il nuovo iPad Air 4 è una scheggia: prestazioni migliori del 40% rispetto al passato

Il nuovo iPad Air 4 è potente, versatile e colorato. Disponibile in cinque finiture differenti, rispetto alla serie 3 ha un design all-screen, con un display Liquid Retina da 10,9", aggiornamenti per fotocamera e audio e un nuovo sensore Touch ID integrato nel pulsante superiore. Anche il nuovo chip, A14 Bionic, garantisce un netto incremento delle prestazioni, fino al 40% migliori rispetto al passato. Il nuovo tablet di Cupertino, presentato nel corso dell'evento Apple dello scorso 15 settembre, è venduto a partire da 699 euro; il modello con possibilità di gestire le chiamate, invece, costa da 809 euro.

Il design completamente rinnovato di iPad Air 4

iPad Air 4 ha un design rinnovato e si presenta sottile e leggero. Colpiscono le finiture e la gamma di colori a disposizione (argento, grigio siderale, oro rosa, verde e celeste), lo schermo da 10,9" Liquid Retina e un rivestimento antiriflesso in grado di garantire una nitidezza eccezionale. Rispetto al passato, il sensore Touch ID è integrato nel pulsante superiore per consentire al display di potersi estendere su tutti i lati e garantire una migliore user experience agli utenti. iPad Air di quarta generazione è compatibile con la tastiera Magic Keyboard, che rende il nuovo tablet con la mela morsicata, di fatto, un pc portatile a tutti gli effetti.

Chip per prestazioni super

Non solo design e colori: iPad Air 4 offre un netto incremento delle prestazioni grazie al chip A14 Bionic, il più evoluto di sempre, in grado di gestire anche le app più impegnative e montare con più facilità video 4K e giocare ai videogame più coinvolgenti. Il chip è realizzato con una rivoluzionaria tecnologia a 5 nanometri che migliora del 40% le prestazioni CPU e del 30% le prestazioni grafiche.

Migliorato anche il comparto fotografico di iPad Air 4, che include una fotocamera frontale FaceTime HD da 7MP e una posteriore da 12MP utilizzata in iPad Pro, per foto in alta risoluzione e video in 4K. Il tablet integra anche altoparlanti stereo in orizzontale, per un’esperienza audio migliorata, che consente agli utenti di ascoltare un suono stereo più ampio quando guardano i video.

Alla pari di iPad 8, anche Air 4 è dotato del nuovo sistemo operativo iPadOS 14, in grado di offrire nuove funzioni e design e integrare al meglio la nuova Apple Pencil per la scrittura a mano di note. La funzione di selezione intelligente del nuovo software utilizza l’apprendimento automatico on-device per distinguere le note scritte a mano su iPad dai disegni. Il riconoscimento delle forme consente, inoltre, agli utenti di disegnare forme geometricamente perfette e di inserirle al posto giusto quando creano grafici e illustrazioni. Il rilevamento dei dati funziona anche con il testo scritto a mano. Il nuovo sistema operativo rende unica e potente l'esperienza dell'utente e include: