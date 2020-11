iPhone 13: nuove indiscrezioni su design e caratteristiche tecniche

Non sono passate nemmeno tre settimane dalla presentazione ufficiale di iPhone 12, le versioni mini e Max Pro non sono ancora disponibili sul mercato (lo saranno dal 6 novembre) eppure si sta già cominciando a parlare con insistenza del nuovo iPhone 13. Lo smartphone di Cupertino non vedrà la luce prima del prossimo settembre, ma i leaker addentro al mondo Apple stanno già facendo circolare indiscrezioni molto interessanti.

Vi avevamo già parlato della possibilità che i nuovi iPhone 13 potrebbero avere una memoria interna da 1 TB, ora Joirīku, sul suo profilo Twitter, ha svelato molte caratteristiche interessanti, da prendere ovviamente con le pinze. Secondo quanto ha pubblicato ieri, il nuovo iPhone 13 (si presume la versione base) dovrebbe avere un ampio display da 6,2" con angoli squadrati, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico, le fotocamere dovrebbero essere posizionate allo stesso modo del 12. Nel melafonino 2021, inoltre, dovrebbe continuare ad essere presente il notch anteriore che ospita la fotocamera per selfie e FaceID.

Ad oggi, questo è quanto sappiamo del nuovo iPhone 13:

Configuration:



6.2in display area

Squared sides (obviously)

Thickness is still at .29in (most likely will change)

Camera cutout on the rear is the same as the base iP 12

From what I'm told, the notch has not been reduced (yet)

Screen area display bezel size looks smaller



1/2