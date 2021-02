La mascherina non aiuta: il prossimo iPhone avrà sblocco con impronta digitale

L'incertezza causata dal coronavirus colpisce anche i progetti dei grandi colossi della tecnologia. Chi lo sa se Apple avrebbe mai pensato, nel 2021, di dover reintrodurre il Touch ID nei propri iPhone di nuova generazione. Di fatto, questa è la strada che sembra ormai segnata e che sarà portata avanti fintanto che ci sarà la certezza che il virus sarà superato. La mascherina è di fatto un impiccio che rende complesso l'utilizzo del Face ID e quindi da Cupertino hanno dovuto prendere le contromisure.

iPhone, tra aggiornamento di iOS e ritorno di Touch ID

Una parziale correzione del problema è stata introdotta con il nuovo aggiornamento del software, la versione 14.5 di iOS che permette di sbloccare il display di iPhone con Face ID. Ma c'è un però. Per poter sfruttare questa funzione, infatti, è indispensabile indossare al polso un Apple Watch. Il motivo è piuttosto chiaro: per garantire lo sblocco dello schermo solo con una parte del volto, è indispensabile "abbassare le difese" del sistema operativo; in questo senso lo smart watch associato - e per forza di cose indossato - consiste in una sicurezza in più per proteggere i dispositivi con la mela.

Il nuovo iPhone 13 o 12s che sia dovrebbe disporre, quindi, sia di sblocco intelligente con volto sia di sensore per le impronte digitali. Per rendere più semplici gli sblocchi verranno sfruttate le informazioni biometriche inserite sotto il display, come già avviene, ad esempio, nella nuova linea Galaxy S21 di Samsung.