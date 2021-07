A pochi mesi dal lancio di iPhone 13, tutti vogliono il 12 Pro: come trovarlo in offerta

Mancano ancora due mesi all'uscita di iPhone 13 e l'attesa per la presentazione è letteralmente alle stelle. Quella autunnale, solitamente, è la stagione in cui gli aficionados del brand di Cupertino sono disposti a sacrificare uno stipendio pur di assicurarsi l'ultimo modello di smartphone con la mela; allo stesso tempo è il periodo in cui in molti sperano di assicurarsi a prezzo di saldo uno dei dispositivi presentati solo 12 mesi prima. Nonostante manchino ancora più di 60 giorni, nelle ultime settimane c'è una vera e propria caccia a iPhone 12 Pro in offerta.

iPhone 12 Pro in offerta nei siti rivenditori

Sul sito ufficiale Apple, naturalmente, i prezzi sono quelli di listino, ma navigando un po' il web è possibile trovare delle offerte interessanti, magari "accontentandosi" di un iPhone 12 Pro nella versione base, quella con meno capacità di archiviazione interna, per intendersi. Sappiamo che tutti gli iPhone 12 Pro sono disponibili in tre configurazioni diverse, che si contraddistinguono, per l'appunto, per la memoria da 128, 256 o 512 GB.

Cercando in uno dei tanti motori di ricerca che comparano le migliori offerte sul web, ad oggi, i migliori affari permettono di assicurarsi un iPhone 12 Pro:

a partire da 923 euro con memoria da 128 GB

con memoria da 128 GB a partire da 1008,90 euro con archiviazione da 256GB

con archiviazione da 256GB a partire da 1.199 euro nella versione da 512GB

Non ci sono notizie ufficiali in merito, ma è probabile che con l'uscita di iPhone 13, a partire da fine settembre o inizio ottobre, i prezzi di listino della famiglia iPhone 12 possano scendere di duecento euro circa. Alcuni leaker ben informati sostengono che la versione base di iPhone 12 potrebbe essere proposta, entro la fine dell'anno, a 150 dollari in meno (130 euro circa).

