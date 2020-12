iPhone 12 è lo smartphone 5G più venduto al mondo

Non è una novità che un dispositivo Apple sia in cima alle classifiche di vendita. Insieme a iPhone 12 Pro, il modello entry level di Cupertino vale un quarto delle vendite mondiali di smartphone 5G

C'era da aspettarselo: dal mese di ottobre iPhone 12 è diventato lo smartphone 5G più venduto al mondo. Sul podio, al secondo posto, manco a dirlo si accomoda iPhone 12 Pro: la sfida è tutta in casa del colosso di Cupertino, che continua a macinare record di vendite. Al terzo posto, invece, si piazza Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. A certificare i dati di vendita è una recente analisi della società Counterpoint.

Non è strano che due dispositivi con la mela si trovino in vetta alle classifiche di vendita. Ma c'è di più: secondo la ricerca, infatti, i due iPhone 12 valgono insieme quasi un quarto di tutte le vendite di smartphone 5G al mondo. Non si può parlare di monopolio Apple, ma a giudicare tutte le aziende che ad oggi commerciano dispositivi con la nuova connettività, poco ci manca.

Le vendite, in particolar modo, risultano più alte negli Stati Uniti, ma anche in Cine e Giappone, dove iPhone 12 si trova a confrontarsi sul mercato con i dispositivi mobili di altri colossi, come Huawei, Xiaomi e Samsung.

Gli smartphone 5G più venduti al mondo