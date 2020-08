iPhone 12 sarà più veloce e avrà una super durata

Più ci si avvicina alla presentazione ufficiale (che secondo indiscrezioni dovrebbe essere slittata tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre) e maggiori informazioni abbiamo raccolto sui nuovi iPhone 12. Tra dimensioni del display, comparto fotografico, processore, capacità di archiviazione interna, abbiamo ormai un quadro piuttosto preciso - se le indiscrezioni si riveleranno fondate - di come sarà il nuovo smartphone di casa Apple.

iPhone 12 sarà più veloce e performante

Alle indiscrezioni che vi avevamo già annunciato riguardo le caratteristiche del nuovo iPhone 12, se ne aggiungono altre per gli amanti delle prestazioni pure piuttosto che delle belle fotografie e delle memorie interne pressoché infinite per raccogliere i video delle vacanze al mare. Nello specifico, il chip A14 che vedremo sui prossimi iPhone 12 (tutti e 4 i modelli della famiglia), secondo il fornitore di Apple, TSCM, garantirà delle prestazioni mai viste prima su uno smartphone, grazie ad un processo di produzione a 5 nm, che ad oggi risulta essere la migliore e più avanzata tecnologia utilizzata per la messa a punto di processori per smartphone.

Quali saranno i benefici per gli utenti che decideranno di acquistare il nuovo iPhone 12? I nuovi smartphone dovrebbero garantire performance il 15% migliori rispetto alla famiglia degli iPhone 11 o, a seconda delle impostazioni di risparmio energetico impostate, un consumo della batteria il 30% inferiore. Se Apple deciderà di trovare anche un compromesso, sarà possibile avere al contempo anche uno smartphone più veloce e con batteria più duratura (in questo caso, però, le rispettive percentuali andrebbero ad abbassarsi).

I vantaggi dei nuovi iPhone 12

Riorganizzando le informazioni finora raccolte sulle caratteristiche e su cosa dovrebbe offrire il nuovo iPhone 12, ne emerge che i benefici per l'utente saranno: