Il nuovo iPhone 12s avrà supporto per il WiFi 6E

I nuovi iPhone 13, che secondo indiscrezioni potrebbero chiamarsi iPhone 12s, dovrebbero supportare lo standard WiFi 6E: ad annunciarlo sono stati nei giorni scorsi due analisti di Barclays. Il colosso di Cupertino, quindi, si accoderebbe a quanto fatto da Samsung con la nuova serie di smartphone Galaxy S21 Ultra.

Il WiFi 6E sui nuovi iPhone 13

In queste ultimi settimane anche Bloomberg è stato particolarmente generoso in dettagli riguardanti il nuovo iPhone 13 o 12s che dir si voglia. Vi avevamo già parlato delle voci di corridoio secondo cui gli smartphone che usciranno a settembre 2021 potrebbero avere un display pieghevole. Si tratterebbe di una novità importante per il colosso di Cupertino, pronto ad entrare in competizione con Samsung - i leader in questo specifico settore - e Motorola.

A quanto si apprende, sarebbero di due tipologie i test messi in piedi dall'azienda statunitense:

il primo sulla resistenza del sistema che consente di ripiegare i due schermi

il secondo sulla ressitenza che consente di piegare, invece, le due metà dello schermo

Ma non solo: i nuovi iPhone potrebbero disporre di sensore di impronta digitale sotto al display, in particolare per le difficoltà sperimentate da Face ID (il riconoscimento facciale made in Apple) in tempo di epidemia sanitaria, con la mascherina indossata. Ad oggi sono molte le informazioni che leaker addentro al mondo Apple, solitamente ben informati, hanno fatto circolare sui nuovi iPhone 13. Anzitutto, pare che almeno due dei dispositivi, che dovrebbero essere quattro in tutto, avranno display con refresh rate a 120 Hz: iPhone 13 Pro e Pro Max. I nuovi smartphone dovrebbero essere performanti anche nel campo della capacità di archiviazione: si parla, per almeno uno degli smartphone, di una super memoria da 1 terabyte. La batteria, invece, nonostante le dimensioni ridotte, dovrebbe garantire un'ottima autonomia sotto stress.

Fotocamere top

Grandi sviluppi dovrebbero esserci anche sul fronte delle fotocamere. Si parla molto delle super foto notturne di iPhone 12 Pro Max, ma in molti si sono accorti, utilizzando il nuovo dispositivo super top di gamma, che la funzione di zoom non è paragonabile a quella degli smartphone di altre aziende sul mercato (Mate 40 Pro di Huawei su tutti). Secondo altre indiscrezioni Apple si starebbe alleando con Samsung per dotare iPhone 13 di una super fotocamera. Per raggiungere lo scopo, sembra che Apple sia intenzionata ad inserire sui prossimi cellulari una fotocamera periscopica con zoom ottico; il sensore sarebbe affidato all'azienda concorrente coreana.

Resta il dato di fatto che anche con iPhone 12 Apple ha messo a punto un comparto fotografico di assoluto livello. Negli ultimi giorni l'azienda statunitense ha condiviso alcuni scatti effettuati da alcuni fotografi professionisti in grado di valorizzare al massimo le super caratteristiche del comparto fotografico dei melafonini presentati lo scorso mese di ottobre.