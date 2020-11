iPhone 13 avrà una batteria piccola con ultra autonomia

Display da 6,2", angoli squadrati, super memoria da 1 TB. Sono solo alcune delle informazioni che sono circolate in rete nelle scorse settimane riguardo al nuovo iPhone 13 (la versione base), che dovrebbe essere presentato, se non ci saranno ritardi, nel corso di settembre 2021. Certo manca quasi un anno, ma alle prime indiscrezioni, se ne aggiungono in continuazione: secondo il leaker Ming-Chi Kuo, molto addentro al mondo Apple e tendenzialmente affidabile nelle sue previsioni, il nuovo smartphone di Cupertino dovrebbe avere una batteria di dimensioni ridotte, ma super durata.

Come sarà la batteria di iPhone 13

iPhone 13 avrà una batteria molto ridotta? Pare di sì, e il primo ragionamento porta a pensare che Apple stia cercando di contenere le dimensioni dei propri smartphone del futuro, replicando quanto già fatto con iPhone 12 mini. È comunque verosimile che il colosso a stelle e strisce abbia in mano una tecnologia di ultima generazione, che permette di sfruttare batterie di dimensioni più ridotte, garantendo comunque delle prestazioni migliori rispetto al passato, che andrebbero ad aumentare la capacità delle batterie attualmente utilizzate dall'azienda della mela morsicata.

Display a 120 Hz

Altre indiscrezioni sul nuovo iPhone 13 le ha fatte circolare il leaker Jon Prosser, che ha sottolineato come almeno i modelli Pro dei melafonini 2021 dovrebbero disporre di display con frequenza a 120 Hz. Lo stesso Prosser ci tiene comunque a precisare che tutte le indiscrezioni che usciranno di qui ai prossimi due mesi potrebbero essere viziate, in quanto un primo prototipo del nuovo iPhone 13 non esiste ancora e sembra necessiti di alcune settimane prima di vedere la luce.

Cosa sappiamo di iPhone 13