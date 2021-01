Due iPhone 13 avranno display con refresh rate a 120 Hz

Almeno due dei presunti quattro iPhone 13 avranno display con refresh rate a 120 Hz. Questa è l'indiscrezione che circola sul web negli ultimi giorni riguardo i nuovi smartphone di casa Apple, che andranno a sostituire la famiglia di iPhone 12. In particolare, a montare display con frequenza di aggiornamento più elevata rispetto ai modelli precedenti dovrebbero essere:

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Cosa sappiamo su iPhone 13

Gli altri due modelli iPhone 13 mini e 13 "base" dovrebbero invece avere frequenza a 60 Hz, su display rispettivamente da 5,4 e 6,1 pollici. Molte sono le informazioni, comunque da prendere con le pinze, che abbiamo raccolto nel corso delle ultime settimane, nonostante iPhone 12 sia uscito da soli due mesi. Gli smartphone di Cupertino che usciranno a settembre 2021 dovrebbero avere una memoria interna senza precedenti, fino ad una capacità massima di 1 terabyte, che permetterà di archiviare foto, video, documenti e applicazioni senza il timore di terminare lo spazio disponibile (per lo meno a breve termine). Il display dovrebbe avere frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre la batteria, nonostante le dimensioni ridotte, dovrebbe garantire un'ottima autonomia, in grado di durare una giornata intera con utilizzo sotto stress.

Tra le ultime informazioni, apparentemente certe, quella secondo cui iPhone 13 sarà senza connettori. Niente porte, quindi, per uno smartphone che si ripromette di essere super evoluto. La novità, tuttavia, dovrebbe essere inserita in solo uno dei 4 cellulari della famiglia, con ogni probabilità iPhone 13 Max Pro.

Grandi sviluppi dovrebbero esserci anche sul fronte delle fotocamere. Oggi si parla molto delle super foto notturne di iPhone 12 Pro Max, ma in molti si sono accorti, utilizzando il nuovo dispositivo super top di gamma, che la funzione di zoom non è paragonabile a quella degli smartphone di altre aziende sul mercato (Mate 40 Pro di Huawei su tutti). Secondo altre indiscrezioni Apple si starebbe alleando con Samsung per dotare iPhone 13 di una super fotocamera. Per raggiungere lo scopo, sembra che Apple sia intenzionata ad inserire sui prossimi cellulari una fotocamera periscopica con zoom ottico; il sensore sarebbe affidato all'azienda concorrente coreana.