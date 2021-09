iPhone 13 e iPhone 13 mini: caratteristiche, novità e prezzi

iPhone 13 e iPhone 13 mini, nuova generazione dello smartphone Apple, hanno design dagli eleganti bordi piatti e sono disponibili in cinque nuovi colori. Entrambi i modelli introducono importanti innovazioni, tra cui un sistema a doppia fotocamera più evoluto, con un nuovo grandangolo dai pixel più grandi e un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore per foto e video di qualità superiore, anche in condizioni di scarsa luminosità.

iPhone 13 e 13 mini

I due smartphone Apple "base" offrono prestazioni veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, un display Super Retina XDR più robusto, grazie al Ceramic Shield sulla parte frontale, e resistente all’acqua. I nuovi dispositivi, pre-ordinabili da venerdì 17 settembre, saranno disponibili da venerdì 24.

Design elegante e batteria infinita

iPhone 13 e iPhone 13 mini sono stati interamente riprogettati, sono disponibili in cinque splendidi colori e hanno un robusto design dai bordi piatti e un elegante telaio in alluminio. I display da 6,1 e 5,4" (mini) hanno il Ceramic Shield sulla parte frontale, un materiale utilizzato in esclusiva per iPhone che risulta più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

Entrambi i modelli hanno un rating di grado IP68 per la resistenza all’acqua e sono progettati per resistere a gocce e liquidi comuni. Riprogettato anche il layout della fotocamera posteriore, con lenti disposte diagonalmente per ottimizzare il sistema a doppia fotocamera; il nuovo sensore TrueDepth è più piccolo per lasciare più spazio all’area del display, pur continuando ad integrare il sistema di autenticazione facciale (Face ID).

Il chip A15 Bionic, componenti interne superiori e una batteria più grande permettono di avere su iPhone 13 e iPhone 13 mini miglioramenti sostanziali nella durata della batteria. iPhone 13 ha una batteria che dura tutto il giorno, fino a due ore e mezza in più rispetto a iPhone 12, mentre iPhone 13 mini ha una batteria che dura fino ad un’ora e mezza in più al giorno rispetto ad iPhone 12 mini.

Il sistema a doppia fotocamera

I due smartphone raggiungono un nuovo traguardo in termini di design delle fotocamere, con ottimizzazioni hardware e funzioni di fotografia computazionale per foto e video di livello superiore. Il nuovo grandangolo con pixel da 1,7 µm ha il sensore più grande mai integrato in un sistema a doppia fotocamera e può catturare il 47% di luce in più, per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi.

Il sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS), tecnologia esclusiva per iPhone introdotta per la prima volta su iPhone 12 Pro Max, è integrato nel grandangolo anche su iPhone 13 mini. Stabilizza il sensore anziché la lente, perciò gli scatti risultano più fermi, mentre l’ultra-grandangolo è dotato di un nuovo sensore che cattura le immagini con più dettagli nelle aree scure di foto e video, con meno rumore.

La sinergia tra il sistema a doppia fotocamera e la potenza della fotografia computazionale ha permesso di introdurre la funzione Smart HDR, con un netto miglioramento di colore, contrasto e illuminazione per ogni soggetto nelle foto di gruppo, anche nelle condizioni più difficili. Le immagini risultano realistiche anche nella modalità Notte, ottimizzata rispetto al passato.

Chip A15 Bionic

Il chip A15 Bionic è più veloce e offre un livello superiore di prestazioni ed efficienza energetica, per un’esperienza ancora più fluida nell’intera linea di modelli iPhone 13. Utilizza la tecnologia a 5 nanometri e ha quasi 15 miliardi di transistor che gli permettono di gestire perfettamente le attività più complesse, incluse le più recenti funzioni di fotografia computazionale.

Una nuova CPU 6-core, con due high-performance core e quattro high-efficiency core, è fino al 50% più veloce e in grado di svolgere operazioni complesse in modo fluido ed efficiente; la nuova GPU 4-core è invece fino al 30% più scattante e offre immagini ed effetti di luce più realistici nei giochi con grafica impegnativa.

Esperienza 5G evoluta

iPhone 13 e 13 mini offrono un’evoluta esperienza 5G. Grazie al design personalizzato dell’hardware con più bande, la famiglia iPhone 13 opera in 5G in ancora più luoghi, per una maggiore copertura e prestazioni superiori. Entro la fine del 2021, il supporto per il 5G su iPhone raddoppierà in tutto il mondo, con oltre 200 operatori in 60 Paesi e territori. L’utente può quindi godere di uno streaming video di qualità superiore, un’esperienza di gioco più avvincente e velocità superiori per download e caricamenti.

iOS 15 di serie

iOS 15 ottimizza l’esperienza iPhone con nuovi modi per restare in contatto. Le chiamate FaceTime sono più naturali con l’audio spaziale e una nuova modalità Ritratto; la nuove funzione Concentrazione aiuta gli utenti a ridurre le distrazioni; le notifiche hanno un nuovo look e Testo live usa l'intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di svolgere l’azione necessaria.

La nuova app Mappe, inoltre, offre nuovi modi di orientarsi, con un’innovativa esperienza di guida tridimensionale delle città e indicazioni pedonali in realtà aumentata. L’app Meteo è stata riprogettata con mappe a tutto schermo e nuove modalità di visualizzazione dei dati, Wallet supporta ora le chiavi di casa, e i nuovi controlli per la privacy in Siri, Mail e altre aree del sistema proteggono e tengono al sicuro le informazioni dell’utente.

Prezzi iPhone 13 e 13 mini