iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro: quale comprare

Meglio iPhone 12 Pro o il nuovo iPhone 13 Pro? Se siete decisi ad acquistarne uno, ma non sapete quale, mettetevi l'anima in pace: attualmente iPhone 13 è introvabile a causa di una richiesta molto elevata e una produzione rallentata per la mancanza dei chip; iPhone 12 Pro, invece, non è più venduto sullo store ufficiale, - si trovano solo il 12 "base" e la sua versione mini - per questo per trovarne uno è necessario setacciare i rivenditori della grossa distribuzione sparsi sul territorio.

Se avete pazienza di attendere (o trovare) uno dei due, vediamo quali sono le caratteristiche che dovrebbero far propendere per l'acquisto del nuovo o del vecchio. Partiamo col dire che gli amanti dei melafonini, quelli della prima ora, non sono appassionati del notch che ospita la fotocamera anteriore, quella per i selfie, poiché in passato occupava una gran parte del display, risultando anche un po' antiestetico. Se già iPhone 12 l'aveva ridotto, su iPhone 13 occupa ancora meno spazio. Un punto a favore sul fronte del design.

Comparto fotografico

Sul fronte del comparto fotografico non c'è storia, il passo avanti di Cupertino con la nuova generazione di smartphone è piuttosto evidente. iPhone 13 Pro ha un sensore più grande rispetto a quello del 12 Pro e la resa fotografica e video ne risente in maniera positiva. Cresce anche il teleobiettivo, passato da 65 a 77mm. Certo è che a fronte di scatti migliori, anche in modalità notturna, bisogna fare i conti con uno spessore e quindi con un ingombro maggiori. Gli scatti effettuati con la generazione precedente erano già ottimi e di assoluta qualità, c'è stato un passo avanti netto, questo è certo, ma ci si può "accontentare" tranquillamente del blocco fotografico del 12 Pro.

Guardate ad esempio degli scatti in modalità notte di iPhone 12 Pro

Dimensioni e peso

Non ci sono grosse differenze sulle dimensioni: il display è rimasto identico quanto a dimensioni, con una diagonale da 6,1", 14,6 centimetri di altezza e 7,15 di larghezza, mentre è aumentato lo spessore, passato da 7,4 a 7,65 millimetri. Di conseguenza, anche il peso cambia: quello di iPhone 12 Pro si assesta su 187 grammi, quello di iPhone 13 Pro arriva a 203; 16 grammi potrebbero sembrare pochi, ma la differenza si sente.

Processore

Il nuovo chip A15 performa meglio di A14, montato su iPhone 12. Sarebbe strano il contrario. A15 ha 15 miliardi di transistor, A14 ne ha "solo" 11,8. Il numero di core del processore rimane lo stesso, con 4 ad alta efficienza e 2 ad alte prestazioni: nonostante ciò iPhone 13 Pro garantisce delle prestazioni grafiche superiori rispetto al 12 Pro, grazie a significativi miglioramenti nell'architettura del chip. Inoltre, il processore di iPhone 13 Pro è migliorato sul fronte dell'apprendimento automatico e può garantire prestazioni più efficienti nell'utilizzo di Siri e nella resa fotografica.

Batteria

Significativo lo scarto tra i due smartphone sul fronte della batteria. Con un uso piuttosto intensivo, iPhone 13 Pro può durare fino a 36 ore, mentre iPhone 12 Pro non va oltre le 24. Alcuni dati significativi:

Riproduzione video: iPhone 13 Pro fino a 22 ore; iPhone 12 Pro fino a 17 ore

Riproduzione video in streaming: iPhone 13 Pro fino a 20 ore; iPhone 12 Pro fino a 11 ore

Riproduzione audio: iPhone 13 Pro fino a 75 ore; iPhone 12 Pro fino a 65 ore

Prezzo

Un'ultima considerazione utile riguarda il prezzo: da listino, iPhone 13 Pro costa a partire da 1.189 euro (versione base). iPhone 12 Pro - è vero, ha un anno in più - lo si può trovare in qualche negozio online o fisico anche a 900 eruo (sempre nella versione base). Una differenza di quasi 300 euro che potrebbe far propendere molti a scegliere il modello più datato, ma comunque performante.