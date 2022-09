È il giorno di iPhone 14: da oggi disponibile in Italia

A dieci giorni dalla presentazione, è disponibile da oggi in Italia il nuovo iPhone 14. Una famiglia di smartphone rivoluzionari, che dispongono, per la prima volta, della possibilità del collegamento satellitare nel caso di emergenze (una funzione già attiva negli Stati Uniti e in Canada, ma che vedremo nei prossimi mesi attiva anche nel resto del mondo).

iPhone 14 è arrivato in Italia

L'attesa è alle stelle e non potrebbe essere diversamente. Come ogni anno sono previste lunghe code fuori dagli Apple Store di tutta Italia, con gli aficionados pronti a lunghe ore di attesa pur di avere tra le mani uno degli ultimi nati in casa Cupertino.

Le novità, in breve

La nuova famiglia di iPhone 14, come noto, ha detto addio alla versione 'mini', poco apprezzata nelle precedenti generazioni, rimpiazzandola con iPhone 14 Plus, per il quale bisognerà attendere ancora qualche settimana - arriverà infatti ad ottobre. Sono in tutto quattro le versioni del nuovo smartphone con la mela:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max.

Sono gli ultimi due modelli i depositari delle innovazioni maggiori, sia dal punto di vista del design che delle funzionalità. L'innovazione principale è forse la Dynamic Island, la tacca superiore che conserva la fotocamera per i selfie e il Face Id, sistema di riconoscimento dell’utente. Da quest’anno è più piccola e dinamica, si adatta nell’interfaccia software per allargare la visuale e mostrare notifiche e altri avvisi in tempo reale.

Migliora ulteriormente anche il reparto fotografico, che conserva sempre due fotocamere sui modelli base e tre sui Pro ma con quella che Apple chiama “fotografia notturna evoluta”, per restituire l’idea di un migliore algoritmo che lavora per ottimizzare gli scatti in notturna. Tra le novità di rilievo, come. già accennato, c'è anche la rilevazione degli incidenti con gli smartphone che avvisano i contatti di emergenza se i sensori, evitando i falsi positivi, capiscono che l’utente è caduto o ha avuto un incidente su un mezzo, nonché l’Sos satellitare che consente di collegarsi alla rete di satelliti partner di Apple per inviare messaggi di emergenza anche in assenza di segnale.