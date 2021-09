Apple dice addio al "mini": ecco quali e quanti saranno i nuovi iPhone 14

Molto dipenderà anche dalle vendite del più piccolo dei nuovi iPhone 13, ma secondo indiscrezioni, la famiglia iPhone 14 dirà addio alla versione "mini". La decisione sarebbe figlia dello scarso successo di vendite del 12 mini, e sarà strettamente collegata al report di vendita dei prossimi mesi. Si verrebbe così a riconfigurare un pacchetto di smartphone Apple che non varierà nel numero - i modelli resteranno sempre 4 - bensì nella sostanza. La nuova generazione di melafonini dovrebbe essere così composta:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

È passato un solo giorno dall'uscita ufficiale negli Apple Store e nei negozi della grande distribuzione dei nuovi iPhone 13, quindi, che già impazzano le prime voci su iPhone 14, che vedrà la luce non prima dell'autunno 2022. Le prime voci, come di consueto, riguardano il notch anteriore dello smartphone di Cupertino: il "solito" Jon Prosser è convinto che i prossimi melafonini non avranno FaceID, che sarà sostituito con ogni probabilità da TouchID. Al posto del notch, quindi, spazio a un solo foro frontale, che dovrebbe ospitare la fotocamera anteriore.

iPhone 14, FaceID: sì o no?

Secondo alcuni analisti addento il mondo Apple, tuttavia, i nuovi iPhone 14 non abbandoneranno il FaceID, che potrebbe essere integrato sotto il display. Una soluzione che appare comunque piuttosto complessa e che difficilmente potrebbe essere pronta per il debutto fra 12 mesi. Anche Mark Gurman di Bloomberg sostiene la novità del sistema di identificazione biometrica di Cupertino, ma è convinto che sarà introdotto progressivamente, e quindi solo a partire dai modelli Pro, con estensione a tutta la famiglia a partire da iPhone 15.

Comparto fotografico e video

Sempre secondo indiscrezioni, dovrebbero esserci novità sul comparto fotografico. Se si andrà inevitabilmente incontro ad un miglioramento ulteriore delle fotocamere, dal punto di vista strettamente estetico dovrebbero essere più ridotte e meno sporgenti dalla scocca dei nuovi smartphone. Il sensore principale potrebbe essere da 48 megapixel ed essere in grado di catturare video anche in 8K.