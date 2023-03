iPhone 14: SOS via satellite gratis per due anni

A fine marzo sarà attivato, anche nel nostro Paese, l’innovativo servizio SOS emergenze via satellite presente su iPhone 14, 14 Plus, Pro e Pro Max. La funzionalità sarà gratuita per due anni (non è ancora noto il costo per gli anni successivi). Quando non c’è copertura della rete cellulare o Wi-Fi, le antenne dello smartphone possono connettersi direttamente ad un satellite Globalstar e contattare i servizi di emergenza via messaggio.

Scendendo nel dettaglio, la funzionalità SOS emergenze tramite satellite consente all’utente di contattare i servizi di emergenza (112) quando non ci sono altre reti disponibili. Se l’utente effettua una chiamata o invia un messaggio ai servizi di emergenza e non riesce a stabilire una connessione perché al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi, l’iPhone cercherà di contattare il servizio di emergenza tramite satellite.

Quando viene utilizzata una connessione satellitare, l'esperienza è diversa rispetto all'invio o alla ricezione di un messaggio tramite rete cellulare. L'invio di un messaggio potrebbe richiedere 15 secondi in condizioni ideali, con il cielo e l'orizzonte chiaramente visibili, e più di un minuto in presenza di alberi con fogliame di densità ridotta o media.

Sui modelli di iPhone 14 e di iPhone 14 Pro è anche possibile utilizzare l'app Dov'è per condividere la propria posizione via satellite in caso di assenza di copertura cellulare o Wi-Fi.

Apple mette, inoltre, a disposizione degli utenti di iPhone 14, aggiornati a iOS 16.1, una modalità dimostrativa per provare questa funzione. Innanzitutto è necessario posizionarsi all'esterno, su un terreno relativamente aperto, con il cielo chiaramente visibile.

Occorre poi seguire questi semplici passaggi:

- Apri l'app Impostazioni.

- Tocca SOS emergenze.

- Sotto SOS emergenze tramite satellite, tocca Prova la demo, poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.