iPhone 15 e iPhone 15 Plus: Dynamic Island, nuova fotocamera, USB-C e minor prezzo

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi prodotti Apple e dopo la presentazione dettagliata di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, analizziamo oggi i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Smartphone con un design aggiornato, dotati di un resistente vetro posteriore a infusione di colore. Arrivano, inoltre, la Dynamic Island che sostituisce il vecchio notch, una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x e l’USB?C. Cellulari che adottano varie caratteristiche della serie Pro dello scorso anno.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le novità e i prezzi di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Design elegante e resistente e display evoluto

l display da 6,1" e da 6,7", di iPhone 15 e iPhone 15 Plus presentano importanti aggiornamenti tecnici. Al posto del notch (la famosa gobba-tacca sul lato superiore dello schermo) presente sui vecchi modelli, troviamo la Dynamic Island introdotta sui modelli Pro dello scorso anno: due fori nel display per fotocamera anteriore e sensori per il Face ID, circondati da una sezione del display nera, interattiva e con diverse funzioni.

Questa isola, a forma di pillola e dalle generose dimensioni, offre vari modi di interagire con iPhone, modificandosi in tempo reale per mostrare avvisi importanti, attività in corso e altro ancora. Ad esempio, eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer rimangono visibili all’interno della Dynamic Island, con la possibilità di interagire con le varie animazioni; basterà un tap e la pressione sullo schermo. L’utente, grazie all’integrazione con le app di terze parti, può anche ricevere aggiornamenti in tempo reale sui servizi di food delivery o di car sharing, sui risultati delle partite, sugli itinerari di viaggio e tanto altro. La Dynamic Island rimane sempre attiva e non ostacola la vista degli altri contenuti della schermata.

Il livello di luminosità HDR del display Super Retina XDR ora arriva fino a 1.600 nit. E nelle giornate di sole, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2.000 nit, il doppio rispetto alla generazione precedente.

Novità anche per la scocca. Il colore è ora infuso nel vetro posteriore dando vita a cinque accattivanti colori. Il vetro posteriore è stato rinforzato e lavorato per creare una finitura opaca. Non dimentichiamo il nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio di grado aerospaziale e la parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

Nuova fotocamera da 48 MP

iPhone 15 e iPhone 15 Plus vantano un nuovo sensore principale da 48 MP quad-pixel. Sfruttando la potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale offre agli utenti una nuova super risoluzione da 24 MP. Grazie all’integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x) per la prima volta su un sistema a doppia fotocamera su iPhone.

I ritratti di nuova generazione scattati su iPhone 15 e iPhone 15 Plus promettono un livello superiore di dettagli, colori più vivaci e prestazioni migliori anche con poca luce. Per la prima volta è possibile scattare foto di questo genere senza abilitare la modalità Ritratto. Se l’utente inquadra una persona, un cane o un gatto, o se fa tap per mettere a fuoco, iPhone cattura in automatico le informazioni sulla profondità, consentendo di trasformare le foto in ritratti in un secondo momento nell’app Foto su iPhone, iPad o Mac. Per un maggiore controllo creativo, è possibile regolare il punto focale anche dopo lo scatto.

Arrivano anche miglioramenti alla modalità Notte, che includono un livello superiore di dettagli e colori più vivaci.

Processore A16 Bionic

Sui nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus arriva il potente processore A16 Bionic già presente su iPhone 14 Pro e Pro Max. Processore con due high-performance core per un risparmio energetico del 20% e quattro high-efficiency core. La GPU a 5 core ha il 50% di banda di memoria in più ed il nuovo Neural Engine 16?core, che esegue quasi 17.000 miliardi di operazioni al secondo, consente calcoli di machine learning ancora più veloci.

Connessioni: arriva l’USB-C

La linea iPhone 15 offre nuovi pratici modi di ricaricare i dispositivi, trovare gli amici in luoghi affollati e restare in contatto anche in viaggio. Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB?C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati, e con lo stesso cavo è possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (2ª generazione). Entrambi i modelli supportano MagSafe e soluzioni future per la ricarica wireless Qi2.

Entrambi i modelli hanno il chip Ultra Wideband di seconda generazione. Due iPhone dotati di questi chip possono ora connettersi con una portata 3 volte superiore rispetto a prima. Questo permette un nuovo modo di utilizzare “Posizione precisa” per “Trova i miei amici”: gli utenti iPhone 15 possono condividere la propria posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus integrano la tecnologia 5G e includono: supporto per MagSafe; qualità audio superiore per le telefonate, incluse le chiamate FaceTime o con app di terze parti (la qualità del suono viene ulteriormente migliorata selezionando “Isolamento vocale”, che fa arrivare la voce forte e chiara anche in luoghi rumorosi); eSIM con supporto per oltre 295 operatori.

iOS 17

A bordo di iPhone 15 e iPhone 15 Plus troviamo il nuovo sistema operativo iOS 17 (qui la nostra analisi completa). Di seguito le principali novità:

- L’app Telefono è stata aggiornata con la funzione “Poster di contatto”, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano, e “Segreteria in diretta”, che sfrutta la potenza del chip A16 Bionic per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria; è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

- Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e “Tutto bene”, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione sani e salvi.

- NameDrop offre un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via AirDrop; ora è anche possibile continuare a inviare file di grandi dimensioni via Internet se ci si allontana.

- StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni pensate per essere visibili a distanza quando iPhone è di lato e in carica. Con il supporto per le attività in tempo reale, Siri, le chiamate in arrivo e le notifiche più grandi, StandBy è la soluzione ideale quando si posiziona il dispositivo sulla scrivania, sul comodino o sul piano della cucina.

- I widget interattivi sulla schermata Home, sulla schermata di blocco e in StandBy consentono di compiere azioni con un semplice tap, così è più facile completare una lista di cose da fare o riprodurre e mettere in pausa un brano direttamente dal widget.

- Safari offre un livello di protezione superiore per “Navigazione privata” e introduce i profili, che aiutano a separare gli argomenti della navigazione, per esempio tra lavoro e vita privata.

Migliore per l’ambiente

iPhone 15 e iPhone 15 Plus ora usano ancora più materiali riciclati. E per la prima volta l’iPhone usa cobalto 100% riciclato per la batteria e il 100% di rame riciclato nella scheda logica, nel cavo del Taptic Engine e nelle bobine di ricarica a induzione nel MagSafe. Inoltre, entrambi i modelli hanno il 75% di alluminio riciclato nel guscio, il 100% di terre rare riciclate nei magneti e il 100% di oro riciclato nel connettore USB?C, così come l’oro delle placcature e lo stagno delle saldature di vari circuiti stampati. I modelli della linea iPhone 15 sono privi di mercurio, PVC e berillio ed oltre il 99% del packaging è composto da fibre.

Per ridurre ulteriormente l'impatto sul pianeta, Apple non utilizzerà più il cuoio nei nuovi prodotti, compresi gli accessori per iPhone. Apple introdurrà una nuova custodia MagSafe FineWoven e un nuovo portafoglio MagSafe FineWoven, realizzati in un materiale robusto, elegante e soffice al tatto. Questo tessuto è composto al 68% da materiali riciclati e genera una quantità di emissioni di gas serra nettamente inferiore rispetto al cuoio.

Prezzi e disponibilità

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili nei colori rosa, giallo, verde, blu e nero e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da €979 e €1.129 rispettivamente.

Prezzi leggermente inferiori rispetto ai modelli dello scorso anno. Ad esempio iPhone 15 da 128 GB costa 50 euro in meno rispetto ad iPhone 14. Anche iPhone 15 Plus da 128 GB costa 50 euro in meno rispetto al modello del 2022.

Sarà possibile preordinare iPhone 15 e iPhone 15 Plus dal 15 settembre, con disponibilità dal 22 settembre.