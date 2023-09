iPhone 15 Pro e Pro Max: tante novità e prezzi più bassi

Durante l’evento “Wonderlust” di ieri sera, Apple ha svelato i suoi nuovi modelli top di gamma iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Smartphone ora in titanio, con nuovo tasto Azione, importanti aggiornamenti alle fotocamere e dotati del nuovo chip A17 Pro.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone di Apple.

Design robusto e leggero

Disponibili con display da 6,1" e 6,7", iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max presentano un nuovo design con scocca in titanio, una novità assoluta per iPhone. Questa lega pregiata robusta e leggera, utilizzata anche nell’industria aerospaziale, ha uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli e ha permesso ad Apple di realizzare la linea Pro più leggera di sempre. La versione da 6,7” passa da 240 grammi a 221 grammi. La versione da 6,1” passa da 206 grammi a 187 grammi.

Entrambi i modelli hanno una nuova texture spazzolata, profili smussati e i bordi dello schermo più sottili mai visti su iPhone. Tramite un processo termomeccanico, una novità assoluta nel settore, le bande in titanio racchiudono una nuova sottostruttura in alluminio 100% riciclato. La cornice in alluminio contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore.

La linea Pro vanta anche il vetro posteriore più robusto mai visto su uno smartphone e la parte anteriore con il resistente rivestimento Ceramic Shield.

Su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max arriva anche il nuovo tasto laterale “Azione” che sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso. Tasto personalizzabile dall’utente con varie opzioni: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, attivare Memo vocali, le modalità Full immersion, Traduci e accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, oppure usare Comandi Rapidi per altre opzioni.

Nuovo processore A17 Pro

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max montano il nuovo chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore. A17 Pro introduce miglioramenti all’intero chip. La nuova CPU è fino al 10% più veloce e il Neural Engine è ora fino a 2 volte più scattante. La GPU è più veloce fino al 20% avendo un nuovo design a 6 core che incrementa le prestazioni di picco e l’efficienza energetica. Grazie all’introduzione del ray tracing con accelerazione hardware, iPhone 15 Pro promette una grafica più fluida ed un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata. I nuovi iPhone sono ora compatibili con videogiochi di livello console come Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage.

A17 Pro include un decoder AV1 dedicato che consente una qualità superiore nei servizi di streaming. Inoltre, un nuovo controller USB rende possibili velocità di trasferimento nettamente superiori (fino a 20 volte superiori tramite un cavo opzionale) ed un’uscita video HDR fino a 4K e 60 fps.

Sistema di fotocamere Pro

Grazie alla profonda integrazione di hardware e software, l’evoluto sistema di fotocamere dei modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max racchiude l’equivalente di sette obiettivi professionali, ed è tutto possibile grazie al chip A17 Pro. Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP, progettata in esclusiva per la linea Pro, offre ancora più flessibilità agli utenti grazie a una nuova impostazione predefinita a risoluzione super alta da 24MP. La fotocamera principale consente di alternare le tre lunghezze focali più diffuse, 24 mm, 28 mm e 35 mm, e di selezionarne una come nuova impostazione predefinita. Oltre al formato ProRAW da 48MP, supporta anche le immagini HEIF da 48MP con una risoluzione 4 volte superiore. iPhone 15 Pro ha un ampio teleobiettivo 3x e iPhone 15 Pro Max offre lo zoom ottico più potente mai visto su un iPhone: 5x a 120 mm. Ideale per scattare primi piani e foto naturalistiche o per catturare l’azione da maggiori distanze, il nuovo teleobiettivo su iPhone 15 Pro Max ha un innovativo design a tetraprisma con modulo 3D combinato di stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus su sensore, il sistema di stabilizzazione più evoluto mai creato da Apple.

I ritratti scattati su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono un livello superiore di dettagli, colori più vivaci e migliori prestazioni anche con poca luce. Per la prima volta è possibile scattare foto di questo genere senza abilitare la modalità Ritratto. Se l’utente inquadra una persona, un cane o un gatto, o se fa tap per mettere a fuoco, iPhone cattura in automatico le informazioni sulla profondità, consentendo di trasformare le foto in ritratti in un secondo momento nell’app Foto su iPhone, iPad o Mac. Per un controllo creativo superiore è, inoltre, possibile regolare il punto focale dopo lo scatto.

La modalità Notte è stata migliorata e offre dettagli più nitidi e colori più vivaci grazie al Photonic Engine, inclusi i ritratti in modalità Notte, merito dello scanner LiDAR.

Aggiornati anche Smart HDR e i video con scarsa luminosità e in modalità Azione. È anche possibile registrare video ProRes direttamente su un dispositivo di archiviazione esterna.

Connettività: arriva l’USB?C

Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB?C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati, e con lo stesso cavo è possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (2ª generazione). Grazie a questo connettore è anche possibile ricaricare AirPods o Apple Watch direttamente da iPhone. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Entrambi i modelli hanno il chip Ultra Wideband di seconda generazione. Due iPhone dotati di questi chip possono ora connettersi con una portata 3 volte superiore rispetto alla precedente generazione. Questo permette un nuovo modo di utilizzare “Posizione precisa” per “Trova i miei amici”: gli utenti di iPhone 15 possono condividere la propria posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supportano ora il Wi-Fi 6E con prestazioni wireless più elevate e velocità fino a 2 volte superiori, e sono i primi smartphone compatibili con Thread.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max integrano la tecnologia 5G e includono: supporto per MagSafe; qualità audio superiore per le telefonate, incluse le chiamate FaceTime o con app di terze parti (la qualità del suono viene ulteriormente migliorata selezionando “Isolamento vocale”, che fa arrivare la voce forte e chiara anche in luoghi rumorosi); eSIM con supporto per oltre 295 operatori.

iOS 17

A bordo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max troviamo il nuovo sistema operativo iOS 17 (qui la nostra analisi completa). Di seguito le principali novità:

- L’app Telefono è stata aggiornata con la funzione “Poster di contatto”, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano, e “Segreteria in diretta”, che sfrutta la potenza del chip A17 Pro per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria; è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

- Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e “Tutto bene”, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione sani e salvi.

- NameDrop offre un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via AirDrop; ora è anche possibile continuare a inviare file di grandi dimensioni via Internet se ci si allontana.

- StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili a distanza. Con il display always-on di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, StandBy resta attivo per mostrare informazioni utili, ideale quando si posiziona il dispositivo sulla scrivania, sul comodino o sul piano della cucina.

- I widget interattivi sulla schermata Home, sulla schermata di blocco e in StandBy consentono di compiere azioni con un semplice tap, così è più facile completare una lista di cose da fare o riprodurre e mettere in pausa un brano direttamente dal widget.

- Safari offre un livello di protezione superiore per “Navigazione privata” e introduce i profili, che aiutano a separare gli argomenti della navigazione, per esempio tra lavoro e vita privata.

Migliori per l’ambiente

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono realizzati con una maggiore quantità di materiali riciclati. Per la prima volta Apple ha introdotto una sottostruttura in allumino 100% riciclato e una batteria con il 100% di cobalto riciclato. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno, inoltre, il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di oro riciclato nel connettore USB?C, così come l’oro delle placcature e lo stagno delle saldature di vari circuiti stampati. Entrambi i modelli sono privi di mercurio, PVC e berillio. Oltre il 99% del packaging è composto da fibre, il che avvicina Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti i suoi imballaggi entro il 2025.

Per ridurre ulteriormente l'impatto sul pianeta, Apple non utilizzerà più il cuoio nei nuovi prodotti, compresi gli accessori per iPhone. Apple introdurrà una nuova custodia MagSafe FineWoven e un nuovo portafoglio MagSafe FineWoven, realizzati in un materiale robusto, elegante e soffice al tatto. Questo tessuto è composto al 68% da materiali riciclati e genera una quantità di emissioni di gas serra nettamente inferiore rispetto al cuoio.

Colori, prezzi e disponibilità

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di €1.239 con capacità di archiviazione di 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza di €1.489 con capacità di archiviazione di 256GB, 512GB e 1TB.

Prezzi inferiori rispetto ai modelli dello scorso anno. Ad esempio iPhone 15 Pro da 128 GB costa 100 euro in meno rispetto ad iPhone 14 Pro. iPhone 15 Pro Max da 256 GB costa 130 euro in meno rispetto al modello del 2022.

Sarà possibile preordinare iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dal 15 settembre, con disponibilità dal 22 settembre.