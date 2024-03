iPhone 16 avrà tantissima Ram e memoria: è 'colpa' dell'intelligenza artificiale

Continuano a circolare interessanti indiscrezioni sulla famiglia degli iPhone 16, a circa sei mesi dall'evento durante il quale il Ceo di Apple, Tim Cook, svelerà al mondo i nuovi smartphone con la mela. Se i nuovi dispositivi dovrebbero essere più eleganti, con le cornici ridotte all'essenziale, ciò che colpisce di più sarebbe la scheda tecnica dei dispositivi che da Cupertino stanno sviluppando in questi mesi.

iPhone 16: più Ram per l'intelligenza artificiale

Secondo il portale di settore Wccftech, gli iPhone 16 avranno una Ram aumentata rispetto alla generazione precedente, che vede gli iPhone 15 Pro e Pro Max montare 8 GB - già superiori ai 6 dei precedenti modelli. Non si tratterebbe di un vezzo, bensì una necessità dettata dall'introduzione massiva dell'intelligenza artificiale nei nuovi melafonini, che come noto richiede delle caratteristiche hardware ben superiori alla media per girare in maniera adeguata. Si parla addirittura di memoria Ram fino a un massimo possibile di 16 GB. Anche lo spazio di archiviazione dovrebbe incrementare decisamente la propria capienza, e non essere inferiorie ai 256 GB di partenza. La ragione è la stessa: necessità legate all'implementazione dell'IA.

Ad alimentare l'idea di un significativo potenziamento della Ram sono anche le aspettative su iOS 18, sistema operativo mobile di cui saranno dotati tutti i nuovi smartphone. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'aggiornamento del software sarà rivoluzionario, e aprirà la porta a funzionalità mai viste prima. L'analista ne ha parlato in termini del "più grande aggiornamento nella storia degli iPhone", con una lunga serie di nuove funzionalità legate, per l'appunto, all'IA.

Negli scorsi mesi erano circolate voci sulla possibilità che Apple potesse introdurre su iPhone 16 un 'tasto non tasto' - e quindi non fisico - in grado di attivarsi con un semplice tocco del display e funzionale all'utilizzo del comparto fotografico. Secondo il portale 9to5Mac, sempre ben informato sulle faccende di Cupertino, è probabile invece che il colosso tech stia pensando proprio di introdurre un pulsante di cattura 'reale', sul lato inferiore destro delle versioni Pro, per consentire agli utenti un accesso più rapido e immediato alle funzioni della fotocamera. Non dovrebbe trattarsi di un semplice pulsante per scattare, ma la porta di accesso a una serie di nuove funzionalità.