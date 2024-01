Come saranno gli iPhone 16 Pro e Pro Max: i primi render

Mancano poco più di 9 mesi al lancio della nuova famiglia di iPhone 16, ma sulle presunte caratteristiche della line up 2024 degli smartphone di Cupertino si è già parlato diffusamente in queste settimane. Siamo ancora a livello di indiscrezioni che spesso, negli anni passati, si sono rivelate fondate. In particolare, sembra che Apple abbia deciso di puntare su display più ampi: pare che la novità dovrebbe interessare i modelli più avanzati, Pro e Pro Max.

Come saranno iPhone 16 Pro e Pro Max

Il sito specializzato MacRumors ha recentemente diffuso una serie di mockup proprio dei dispositivi 'Pro', basandosi su informazioni raccolte da progetti interni di Apple. I nuovi modelli, quanto a design, dovrebbero ricalcare gli iPhone 15, con bordi ricurvi e cornice in titanio, ma dovrebbero essere dotati, come anticipato, di dimensioni del display più generose e, forse, di un nuovo tasto capacitivo.

La possibilità che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max siano dotati di uno schermo più ampio proviene da più fonti: in particolare, il primo dovrebbe passare da 6,1 a 6,3 pollici, mentre il secondo da 6,7 a 6,9 pollici. L'aumento delle dimensioni potrebbe dipendere dal teleobiettivo con tetraprisma 5x, con il quale dovrebbero essere equipaggiati entrambi i modelli (si ricorderà che lo zoom 5x è già presente su iPhone 15 Pro Max, ma non sulla versione Pro, per ragioni di spazio insufficiente).

Un iPhone Ultra

Nel frattempo continuano a circolare voci su un presunto iPhone 16 Ultra: sarebbe il quinto di una famiglia che continua ad allargarsi, e si andrebbe ad affiancare al modello base, al Plus, e ai due Pro. Il nuovo smartphone sarebbe il 'super top' di gamma, e disporrebbe di funzionalità presenti in nessun altro dei 'fratelli': avrebbe miglioramenti netti al comparto della fotocamera, un display ancora più grande e probabilmente anche un design futuristico, pare senza porte.