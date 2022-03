Cosa fare se non riesci a scaricare app su iPhone: la soluzione

Come mai non mi fa scaricare da App Store? Chiunque possegga uno smartphone Apple, prima o dopo, si sarà fatto questa domanda. Capita più frequentemente di quanto si possa pensare, infatti, che non sia possibile fare il download di un'app su iPhone. Il più delle volte, si tratta di un problema di facile risoluzione.

Download di app bloccato su iPhone

Prima di entrare nel panico perché con il tuo iPhone non riesci a scaricare le app che ti servono, segui passo passo le indicazioni che ti stiamo per dare. Se dopo aver letto la nostra guida il tuo problema persiste, contatta l'assistenza Apple.

Apri App Store di iPhone e fai l'accesso

Quando entri nell'App Store, controlla il pulsante in alto a destra del tuo account: se è di colore blu, può significare che non hai effettuato l'accesso. Clicca quindi sull'icona e accedi semplicemente con il tuo ID Apple o sfruttando il sensore di riconoscimento biometrico.

Controlla il metodo di pagamento

Quando fai per la prima volta l'accesso sul tuo iPhone e quindi avvii la configurazione di App Store, ti viene richiesto di inserire un metodo di pagamento, che solitamente coincide con una carta di credito. Se hai dimenticato di inserire i dati, o hai scelto di inserirli in un momento successivo, ora è il momento di procedere: anche se l'app che intendi scaricare è gratuita, infatti, ti sarà comunque richiesto di inserire un metodo di pagamento. Tranquillo: non ti sarà scalato nulla.

Cambia la rete WiFi

Se stai utilizzando i dati o una connessione WiFi poco performante, è possibile che tu non sia in grado di fare il download delle app di cui hai bisogno su App Stor. Disconnetti il tuo iPhone dalla rete che stai usando, e connettilo - se nelle tue disponibilità - ad una più veloce.

Riavvia il dispositivo

Può sembrare banale, ma alle volte funziona. Se con il tuo iPhone non riesci a scaricare nessuna app da App Store, spegni il dispositivo e riavvia. Attendi trenta secondi prima di riavviare lo smartphone e ritenta di scaricare l'app di cui hai bisogno.