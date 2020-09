Potrebbe nascere un iPhone pieghevole con display prodotto da Samsung

Non è chiaro se gli smartphone foldable saranno il futuro, la certezza è che i Galaxy, ad oggi, sono gli unici dispositivi ad avere un discreto successo sul mercato ed un funzionamento degno di tal nome. Indiscrezioni vogliono che Apple abbia ordinato proprio a Samsung un grande quantitativo di display pieghevoli. E per quale ragione, se non per provare a gettarsi a capofitto in una tecnologia differente?

iPhone pieghevole con display Samsung

C'è da dire che Apple non è mai stata un'azienda che ha puntato sulle uscite sensazionali ad occhi chiusi, ha sempre lanciato prodotti con la certezza della loro funzionalità ed efficacia. Ma stando ai ben informati, ora sarebbe arrivato il momento giusto per provare a produrre il primo iPhone con display pieghevole. In passato vi avevamo già parlato di un possibile melafonino foldable, ora ci sono ulteriori indizi che corroborano le voci di corridoio e vanno a correggere le prime indiscrezioni, che parlavano di uno smarphone pieghevole sì, ma con due display separati.

A quanto sembra iPhone avrebbe ordinato i display pieghevoli a Samsung dopo averne appurato il funzionamento nei vari Galaxy Z Flip e Fold. C'è addirittura chi sostiene che a Cupertino ne stia già girando un prototipo. Differentemente da quanto annunciato da diversi leaker in passato, quindi, l'iPhone con display pieghevole: