I profili dorati di Joe Biden e Donald Trump sul nuovo iPhone 12 Pro

Verrebbe da dire che ci mancava solo questa. Come riportato da LetsGoDigital, l'azienda russa Caviar, specializzata nella personalizzazione di smartphone di ultima generazione, ha ben pensato di realizzare una limited edition di iPhone 12 Pro e 12 Pro Max dedicata alla cavalcata di Joe Biden e Donald Trump alla Casa Bianca. Questa edizione speciale si chiama "Sand of Time" (Sabbia del tempo), in riferimento alla nuova era nella quale gli Stati Uniti sono pronti ad entrare dopo il ritorno al potere dei democratici.

Trump e Biden d'oro su iPhone 12 Pro

La base della personalizzazione è iPhone 12: sulla back cover l'azienda russa ha inserito i ritratti in bassorilievo di Biden, presidente eletto, e di Trump, presidente uscente (pur non volendo farlo). Ai due "faccioni" è affiancata una clessidra, che indica il cambiamento: dalla vecchia era si sta passando a quella nuova, ricca di speranze di cambiamento. A ciò si aggiunge anche una bandiera americana, realizzata in titanio.

La certezza è che la limited edition Trump&Biden di iPhone 12 Pro Max non costa poco. I ritratti dei due sfidanti alla Casa Bianca, infatti, sono realizzati in oro 18 carati, protetti da un sottile strato di vetro. Allo stesso modo, anche la clessidra è modellata con lo stesso materiale pregiato. La versione del melafonino Pro da 128 GB è commerciata a 14.900 dollari, mentre il 12 Pro Max ha un prezzo di partenza di 18.360 dollari. Meglio affrettarsi per non rischiare di perdere l'affare del secolo (si fa per dire): l'azienda ha annunciato di voler produrre lo smartphone in 46 copie, ossia lo stesso numero di presidenti che gli States hanno visto succedersi fino ad oggi.

Non si tratta della prima volta che Caviar sfrutta la politica per creare un'edizione limitata di smartphone. Solo lo scorso anno, infatti, aveva commerciato una collezione di dispositivi mobili di ultima generazione in oro 24 carati, dedicata ai più grandi presidenti che gli Stati Uniti hanno avuto nel corso dei secoli.