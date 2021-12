Ormai manca davvero poco all'uscita del nuovo iPhone economico con 5G

Indiscrezioni sul nuovo iPhone SE di terza generazione non sono state affatto centellinate nel corso degli ultimi mesi, e un recente report della società di analisi Trendforce conferma che i prossimi smartphone di fascia media di Apple potrebbero vedere la luce nel primo trimestre del 2022. I dispositivi più economici sono un po' "l'ultima ruota del carro" per Cupertino, ma si tratta comunque di una serie che nel corso degli anni ha saputo giustificare la propria presenza sul mercato per l'importante mole di vendita.

iPhone SE 5G: manca poco

Nonostante iPhone SE sia meno considerato rispetto agli smartphone con la mela "tradizionali", come iPhone 13, il prossimo 'Special Edition' girerà su un processore Apple A14 Bionic e avrà il supporto alla connessione 5G. Uno smartphone di tutto rispetto, quindi, che potrebbe rilanciare la corsa di Cupertino anche sul mercato dei "medio fascia", monopolizzato dai colossi hi-tech orientali.

A conferma di ciò, negli scorsi mesi erano giunte alcune indiscrezioni sulla catena di fornitura del colosso di Cupertino, che avrebbe rinnovato gli accordi con Xintec, una sussidiaria di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), per la fornitura di componenti per il processore casalingo. Xintec ha già collaborato con Apple per i precedenti iPhone SE. Qualora venga confermata la presenza dell'A14 Bionic, iPhone SE (2022) sarà comparabile alle prestazioni degli attuali iPhone 12 e dei più recenti iPad Air.

Ciò renderebbe lo smartphone "il modello di iPhone 5G più economico", come sottolineato dall'analista Ming-Chi Kuo. Proprio quest'ultimo aveva riferito della volontà della Mela di rendere disponibile la tecnologia di connessione 5G ad un pubblico più vasto, anche a seguito dei limiti di spesa dovuti alla crisi sanitaria ed economica. In termini di design, il nuovo iPhone SE 3 somiglierebbe al fratello maggiore già in commercio, a sua volta stretto parente dell'iPhone 8, con un display da 4,7 pollici, nessuna tacca superiore e tasto fisico Home.