Da oggi si può sbloccare l'iPhone indossando la mascherina

Erano stati annunciati nell'evento di presentazione dei nuovi prodotti Apple, ora le versioni pubbliche di iOS 15.4 e iPadOS 15.4 sono disponibili per gli utenti. Gli aggiornamenti dei sistemi operativi per iPhone e iPad portano una serie di novità attese dagli utenti, prima tra tutte la possibilità di sbloccare gli smartphone anche indossando una mascherina.

In precedenza, i possessori di un iPhone, all'aperto, potevano accedere al telefono bloccato cliccando sull'Apple Watch abbinato mentre adesso, anche in assenza di uno smartwatch della Mela, il processo di autenticazione diventa immediato, anche quando si ha il volto coperto. Come già spiegato dall'azienda, ciò è reso possibile da un aggiornamento della tecnologia di riconoscimento che riesce a leggere le peculiarità del contorni occhi di una persona, la parte del viso che di fatto resta scoperta quando si usa un dispositivo di protezione individuale.

La novità principale per iPadOS 15.4 è invece il supporto all'utilizzo dello stesso mouse del Mac, grazie all'estensione del cosiddetto 'Universal Control', che permette di abbinare l’iPad ad un computer Apple e continuare a muovere il mouse verso un bordo per trasferire il cursore sul tablet e viceversa.

Il green pass nel Wallet di iPhone

Altri miglioramenti comuni, dettati dal persistere dell'emergenza sanitaria, riguardano l'aggiunta del Green Pass per il Covid-19 nell’applicazione Wallet anche in Europa e l'arrivo, nell'app Salute, di una sezione dedicata alle somministrazioni dei vaccini e alle guarigioni dall'infezione da SarsCoV2.